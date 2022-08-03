Якби росія хотіла закінчити війну, то не стягувала б зараз резерви на Південь, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що останнім часом кремль активував багато емісарів, які поширюють тези про те, що росія нібито хоче перемовин.

росія не показує, що вона хоче закінчення війни

Глава держави зауважив, що якби росія дійсно хотіла б закінчення війни, то не перекидала б зараз додаткові резерви на захоплені території Півдня країни. Про це повідомляє 24 канал.

До теми У новому зверненні Зеленський прокоментував Тайвань, Балкани і ситуацію на Кавказі

Також держава-терористка продовжує вбивати мирних, ні в чому невинних українців.

Якби росія дійсно, реально хотіла б закінчення війни, вона не стягувала б зараз резерви на український Південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей. Ну і взагалі – це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав з європейськими цінностями працюють на росію, яка воює проти цих цінностей,

– сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що потрібно боротися і бити терористів на нашій землі. Крім цього, вкрай важливо поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи та перемоги на усіх фронтах і на усіх рівнях.

Терор можна зупинити тільки спільною, незламною силою,

– наголосив Зеленський.

Диктатори побачили, що їм все можна і вже відроджують війни

Під час свого вечірнього звернення Зеленський також прокоментував останню тенденцію до загострення міжнародних конфліктів у різних частинах світу, зокрема у Балканах, Тайвані та, вочевидь, на Кавказі. Він наголосив, що це відбувається через те, що світ не дав потужної відповіді росіянам за вторгнення в Україну, тож диктатори вирішили, що їхні вчинки будуть безкарними.

До теми – звернення Зеленського за 3 серпня: дивіться відео