Маріуполь чи Мелітополь: Жданов спрогнозував, яке місто можуть звільнити швидше

Військові експерти наголошують, що ЗСУ мають можливості найближчим часом звільнити Маріуполь та Мелітополь від російських загарбників. Проте посилення російських угрупувань на Запорізькому та Донецькому напрямках можуть скоректувати плани українських військових.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що є можливість деокупувати Мелітополь.

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Посилились і спробували наступати

За словами експерта, угрупування окупантів, що вийшли з Правого берега Дніпра, скоріше за все буде розділено на два напрямки – Запорізький та Донецький.

Перші відголос цього посилення ми вже бачимо – спроби наступу окупантів у напрямку Гуляйполя на Запоріжжі. Вони посилились і одразу спробували наступати,

– наголошує Жданов.

Росіяни роблять з Мелітополя укріпрайон

Він зазначив, що помічені російські колони з новими тактичними позначками, але на них є і старі позначки.

"Це свідчить про те, що військова техніка вийшла з Правого берега Дніпра – саме з Херсонської області", – вважає співрозмовник.

Жданов зазначив, що вона прямує до Донецька, і це вже підтвердив Генштаб: Запорізький і Донецький напрямки будуть посилюватися саме військами та технікою, які вийшли з Правобережжя.

Отже, питання звільнення Маріуполя поки що не на часі. А от деокупація Мелітополя, на мою думку, вірогідно можлива до січня. Хоча росіяни роблять з нього доволі сильний укріпрайон,

– наголосив експерт.

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