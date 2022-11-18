Маріуполь чи Мелітополь: Жданов спрогнозував, яке місто можуть звільнити швидше
Військові експерти наголошують, що ЗСУ мають можливості найближчим часом звільнити Маріуполь та Мелітополь від російських загарбників. Проте посилення російських угрупувань на Запорізькому та Донецькому напрямках можуть скоректувати плани українських військових.
Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що є можливість деокупувати Мелітополь.
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Посилились і спробували наступати
За словами експерта, угрупування окупантів, що вийшли з Правого берега Дніпра, скоріше за все буде розділено на два напрямки – Запорізький та Донецький.
Перші відголос цього посилення ми вже бачимо – спроби наступу окупантів у напрямку Гуляйполя на Запоріжжі. Вони посилились і одразу спробували наступати,
– наголошує Жданов.
Росіяни роблять з Мелітополя укріпрайон
Він зазначив, що помічені російські колони з новими тактичними позначками, але на них є і старі позначки.
"Це свідчить про те, що військова техніка вийшла з Правого берега Дніпра – саме з Херсонської області", – вважає співрозмовник.
Жданов зазначив, що вона прямує до Донецька, і це вже підтвердив Генштаб: Запорізький і Донецький напрямки будуть посилюватися саме військами та технікою, які вийшли з Правобережжя.
Отже, питання звільнення Маріуполя поки що не на часі. А от деокупація Мелітополя, на мою думку, вірогідно можлива до січня. Хоча росіяни роблять з нього доволі сильний укріпрайон,
– наголосив експерт.
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Ситуація довкола Мелітополя: що відомо
- На думку військового експерта Юрія Федорова, після звільнення Херсона ЗСУ найближчим часом, можливо, деокупує Мелітополь. Якщо українські військові зможуть прорватись до міста, оточити його, тоді вся оборона росіян на Півдні України рухне.
- Американський генерал Бен Ходжес припустив, що з темпами контрнаступу, які є сьогодні, Україна уже до січня може зайняти Маріуполь і Мелітополь.
- За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, шанси на те, що ЗСУ зайдуть до Нового року принаймні у Мелітополь, є доволі високими.
- Колишній американський військовий Чак Пфаррер вважає, що наступною ціллю для ЗСУ стане місто Мелітополь. На його думку, Україна здатна використати свою перевагу та відвоювати ще більше своїх територій.