Окупанти вибиваються із сил: військовий аналітик оцінив перспективи ЗСУ біля Токмака

Токмак – стратегічно важливий комунікаційний пункт, адже там розташований залізничний вузол. Логістичне сполучення ворога треба знищити й тоді розмови про вихід окупантів з міста стануть реальністю.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Валерій Федоров. До речі, окупанти вже вивозять з Токмака так звані заклади "освіти", органи "влади" та свої сім'ї.

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Шанси високі

На карті залізничних та й автомобільних доріг на Півдні України, зокрема в Запорізькій області, видно, що Токмак є сполучною ланкою, точкою, де сходяться дві мережі залізничних й автомобільних доріг – одна до Сходу, інша до Заходу.

Вийшовши на оборонні фортифікаційні лінії довкола Токмака, Збройні Сили зможуть артилерійським вогнем рознести залізничний вузол у тріски й після цього вся логістична система російських військ на Півдні буде підірвана. У такому разі постачання буде можливе тільки через Керченський міст,

– зазначив Федоров.

Насамперед у такому разі різко скоротиться здатності всієї логістичної системи й відповідно російського угруповання, як мінімум вдвічі. Адже якщо надходить менше артилерійських снарядів, це означає, що артилерія працює вдвічі менш ефективно.

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"Я думаю шанси такі у Збройних Сил є, тому що в російських військових каналах вже можна знайти стогін й скарги солдатів, які діють у районі Роботине – Вербове – Нова Прокопівка", – сказав військовий експерт.

Окупанти вже вибиваються з сил й дуже виснажені, тому не випадково ходять розмови про те, що начальник ворожого генштабу Валєрій Герасимов готовий здати Токмак тільки заради того, щоб врятувати окупаційні війська й не допустити їх розгрому.

"На мій погляд, шанси достатньо високі. Якщо до періоду осіннього роздоріжжя підійти до Токмака, то це буде велика перемога ЗСУ. У разі зниження інтенсивності боїв росіяни можуть закидати територію мінами", – додав Федоров.

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