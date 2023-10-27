Просте завдання: у РНБО сказали про важливу мету ЗСУ взимку

Минула зима виявилась для українців дуже складною через важкі бойові дії на фронті, постійні обстріли ворога, зокрема, об'єктів критичної інфраструктури та вимкнень світла. Однак цьогорічна зима, напевно, теж буде важкою.

Таку думку 24 Каналу висловив секретар РНБО Олексій Данілов, зазначивши, що цієї зими українські сили мають виконати важливе завдання на фронті.

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Потрібно закінчити війну

Окремі західні ЗМІ поширюють "прогнози" щодо перебігу бойових дій у зимовий період. Зокрема, публікуються припущення щодо підготовки Україною "весняного наступу у 2024 році". А взимку нібито українські сили здебільшого "переходитимуть в оборону".

Проте "експерти", що видають такі "прогнози" та "інсайди", не мають жодного відношення ні до військових, ні сектора безпеки оборони.

Наше завдання доволі просте – це утилізація армії Росії, що на відмінно здійснюють представники нашого сектора безпеки оборони в будь-якій точці, де вони її знаходять,

– наголосив секретар РНБО.

Українські сили й надалі продовжуватимуть це робити, оскільки, якщо не поставити крапку у цьому питанні, тоді ця проблема дістанеться наступним поколінням українців.

Сьогодні потрібно закінчити цю війну та здобути перемогу. Вона обов'язково буде, тому що це боротьба насамперед за нашу незалежність, а також за ті цінності, які підтримує переважна частина світу,

– зауважив Данілов.

Водночас Владімір Путін, маючи великі проблеми, звертається до автократичних країн та просить допомоги у Північній Кореї, в Ірані. Секретар РНБО вважає, що це яскраве підтвердження того, що цивілізований світ на нашому боці.

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Україна довела, що була, є і буде

Цьогорічна зима для українців також очікувано буде супроводжуватись обстрілами росіян.

Чи буде легко? Ні. Буде важко, але ми точно це пройдемо. Тому що ми за своє, за свободу, за незалежність, за те, щоб нас визнавали й поважали. А у Росії є бажання знищити нас,

– впевнений він.

Однак це їй не вдасться зробити. Адже українці довели, що здатні протистояти ворожій навалі.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, напевно, вперше в історії всі дипломатичні представництва, за винятком Польщі, покинули територію нашої країни. Вони були впевнені, що Україна не має спроможності боротися з таким ворогом.

"Я їм всім пояснював, що це абсолютно не відповідає дійсності, що ви нас не знаєте. І оця російська пропаганда, брехня, яка володіла певними країнами, інколи призводила до того, що робилися доволі хибні висновки. Наш народ, наш президент довели своїми діями, що Україна була, є і буде", – підкреслив Олексій Данілов.

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