Проходження ВЛК в Україні: які документи необхідні для цього

23 травня 2023, 08:42
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В Україні триває проведення загальної мобілізації. Для того, щоб потрапити на службу, необхідно пройти військово-лікарську комісію.

Для проходження ВЛК потрібна низка важливих документів. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які документи необхідні для проходження ВЛК

  • Направлення на медичний огляд ВЛК;
  • Медична книжка, медичні довідки, результати оглядів та обстежень;
  • Посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);
  • Медична характеристика (необов'язковий документ у воєнний час);
  • Службова характеристика (необов'язковий документ у воєнний час);
  • Оригінал довідки про обставини травми від твоєї військової частини або засвідчена копія акту про нещасний випадок;
  • Посвідчення УБД (за наявністю);
  • Витяги із особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців – учасників бойових дій.
Важливо! Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою військової частини.

Як в Україну тепер працюватимуть ВЛК

Військово-лікарську комісію тепер можна пройти:

  • не тільки при Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а й у цивільних медустановах. Тобто при лікарні та поліклініці;
  • для проведення медоглядів працівникам ВЛК виділять окреме фінансування;
  • відкриють гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військових;
  • військовозобов'язані зможуть записатися на комісію через електронну чергу на певний час;
  • буде електронний обмін документами між ТЦК та СП, військовими частинами та цивільними медичними установами.

Таким чином, медичні установи, які працюють у системі Міноборони, отримають доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов.

Автор: Софія Ковнір