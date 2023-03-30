Що потрібно багатодітному батьку, аби виїхати з території України

Через повномасштабну фазу війни понад рік в Україні триває воєнний стан, який вніс певні обмеження для українців. Мовиться, зокрема, й про можливість виїзду за кордон чоловіків, віком від 18 до 60 років.

Однак є певні винятки, коли покидати територію України можуть й чоловіки. Одним з них є виховання трьох і більше неповнолітніх дітей, тобто коли чоловік є багатодітним батьком.

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Які документи потрібні для виїзду за кордон багатодітному батьку

Однак щоб перетнути державний кордон, необхідно зібрати пакет документів. Документами, що підтверджують самостійне виховання дитини, можуть бути:

свідоцтва про народження дітей (3 і більше);

посвідчення батька багатодітної сім’ї;

рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав;

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

Однак якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своєю дитиною чи дітьми, то необхідно також надати докази утримання такої дитини (дітей). Такими підтверджувальними документами можуть бути:

рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей),

довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати таких аліментів тощо.

Варто зазначити, що багатодітний батько може перетинати кордон не лише для супроводу своїх неповнолітніх дітей. Він може виїхати з території України і без них, однак для цього повинен мати зазначені документи або їх нотаріально завірені копії.

Мобілізація в Україні: останні новини

Член Комітету, представник президента в парламенті Федір Веніславський розповів, що в Україні працюють над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів. Зокрема, ці зміни сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов'язаним внутрішньо переміщеним особам, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.

Також він розповів, що в майбутньому в Україні можуть вручати повістки через месенджери. Однак наразі завчасно говорити про відповідний законопроєкт.

Зауважимо, що через можливе розміщення у Білорусі ядерної зброї з’явилися чутки, що це призведе до посилення мобілізації. Однак за словами Веніславського, наразі немає проблем з комплектуванням ЗСУ, а розташування тактичної ядерної зброї не призведе до посилення мобілізації. Натомість посилювати її будуть лише у випадку існування реальної загрози вторгнення з Білорусі.