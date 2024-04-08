Може змінити риторику після виборів: є 2 людини, які можуть вплинути на Трампа

Дональд Трамп відомий своїми контроверсійними та суперечливими заявами в питанні України. Проте освіченість експрезидента США у міжнародних відносинах далеко не ідеальна. Як і будь-який політик, він робить ті заяви, які нададуть йому голосів під час президентських виборів Америки у листопаді.

Якщо Трамп стане новим президентом, цілком імовірно, що він змінить риторику щодо України. Таким припущенням з 24 Каналом поділився головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що тоді потрібно буде працювати з його оточенням. Оскільки рівень експертизи Трампа невисокий, а особливо в питаннях відносин України та Росії.

Не пропустіть Колючий дріт Трампа: що не так з історією про "війну в Техасі" та масове вторгнення мігрантів

Хто може вплинути на Трампа

На думку Івана Уса, сьогодні необхідно шукати підходи до Дональда Трампа. Є два варіанти впливу на політика:

його донька Іванка Трамп , фонд якої з початку повномасштабного вторгнення робив достатньо багато для України. У перші місяці вона прилітала на кордон з Польщею, аби продемонструвати прихильність Україні. Можливо, допомога не була такою великою, але сам намір дає можливість використати емоції Іванки Трамп для побудови діалогу з її батьком;

, фонд якої з початку повномасштабного вторгнення робив достатньо багато для України. У перші місяці вона прилітала на кордон з Польщею, аби продемонструвати прихильність Україні. Можливо, допомога не була такою великою, але сам намір дає можливість використати емоції Іванки Трамп для побудови діалогу з її батьком; колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який повністю підтримує Україну та має гарні взаємини з Трампом. Політик впевнений, що експрезидент США у разі свого переобрання не відмовиться від Києва. Він також пригадав, що Трамп у 2014 році після вторгнення Росії в Україну був одним із перших, хто надав українцям протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Якщо Трамп перемагає, завданням України буде будувати з ним діалог і пояснювати йому, що він трошки, або навіть не трошки помиляється, коли каже те, що зараз каже. Але оскільки це було до виборів, то забудьмо й почнімо розмову з чистого аркуша,

– сказав Іван Ус.

Останні висловлювання Трампа щодо України