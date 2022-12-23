Не завжди призов на службу: які види повісток існують

Через повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, в нашій державі триває загальна мобілізація. Однак важливо пам'ятати, що існують різні види повісток, які не завжди свідчать про те, що людину призивають на службу.

Очевидно, мобілізація в Україні зараз відбувається значно повільніше, аніж було на початку воєнних дій, однак все одно повістки продовжують вручати громадянам. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав усю найголовнішу інформацію від експертів про те, які види повісток існують.

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Перший вид: повістка для уточнення даних

Насамперед варто сказати, що інколи повістки вручають, аби не призвати на службу, а оновити дані про військовозобов'язаного. Зокрема, інформацію про його:

сімейний стан;

наявність або відсутність дітей;

стан здоров'я;

чи, наприклад, місце роботи.

Другий вид: повістка-призов на строкову військову службу

Повістки для уточнення даних також вручають для того, аби переконатись у підставах, які є у військовозобов'язаного для відстрочки від призову. Власне, це може бути оновлення інформації про захворювання, які унеможливлюють проходження строкової служби.

У таких документах має бути зазначений термін, у який призовнику потрібно з'явитися до дільниці. Водночас там повинно бути прописано, що при собі повинен мати призовник:

паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення – тут і далі 24 Канал) або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників);

обліково-послужну картку;

мобілізаційне розпорядження (за наявності).

Третій вид: повістка для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

Як не дивно, людина, що отримала таку повістку, має пройти медичну комісію. Варто також сказати, що до таких документів додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. У ній зазначається інформація про придатність чи непридатність призовника до служби.

Четвертий вид: мобілізаційне розпорядження

Мобілізаційне розпорядження вручають військовозобов'язаним чоловікам, які пройшли медичну комісію та визнані придатними до військової служби. Власне, після оголошення мобілізації здебільшого вручають мобілізаційне розпорядження. У таких документах пише, що військовозобов'язаний повинен з'явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Наостанок ще нагадаємо, що існує чимало фейків щодо того, хто і коли може вручати повістки чи мобілізаційні розпорядження. Потрібно знати свої права та обов'язки та завжди перевіряти інформацію.



Спростування фейків щодо вручення повісток / Картинка 24 Каналу