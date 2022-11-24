Забута земля: які наслідки матиме визнання Росії країною-спонсоркою тероризму

23 листопада Європарламент ухвалив історичну резолюцію, яка визначає Росію, як державу, що є спонсором тероризму. Що це означає для України, які матиме наслідки та що далі чекає на воєнних злочинців Росії – читайте в матеріалі 24 каналу.

У Європі визнали, що Росія здійснює "невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру" в Україні. Країна-агресорка відповідальна за смерть тисяч людей, на окупованих українських територіях росіяни проводять "страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства".

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Росія – держава-спонсорка тероризму

Були згадані й масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, атаки на маріупольський театр та залізничний вокзал Краматорська та інші злочини росіян. Також європарламентарі закликали Раду ЄС внести до переліку терористичних організацій ПВК "Вагнер" і воєнізовані загони кадирівців.

Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися. Голосування дозволило також провести перекличку представників російської "п'ятої колони" в Європі. "Проти" очікувано проголосували крайні "ліві" та крайні "праві" партії. Для їхніх виборців це має стати сигналом, що депутати підтримують терористів та геноцид.

Відразу після офіційного визнання Росії спонсором тероризму, Москва вкотре підтвердила, що такою і є насправді. Росіяни знову влаштували масовий ракетний терор проти цивільної інфраструктури – терористи вбили понад 10 людей та завдали значної шкоди українській енергетиці, внаслідок чого мільйони людей на тривалий час залишилися без світла, тепла, а подекуди й води.Також російська терористична атака зачепила й сусідню Молдову – там внаслідок обстрілів також зникло світло.

Резолюцію направили Високому представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки, Раді ЄС, Єврокомісії, урядам і парламентам держав-членів, генеральному секретарю ООН, Раді Європи, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародному комітету Червоного Хреста, Міжнародному кримінальному суду, президенту, уряду і парламенту Російської Федерації, президенту, уряду і парламенту України.

Раніше спонсором тероризму Росію визнали парламенти України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. Крім того, напередодні аналогічне рішення схвалила парламентська асамблея НАТО.

Чи є резолюція Європарламенту обов'язковою до виконання

Резолюції є інструментом так званого "м'якого права", мають рекомендаційний характер і не мають юридичної сили. Країни ЄС можуть їх дотримуватись на власний розсуд. Проте, резолюції Європарламенту формують основні вектори політики країн Євросоюзу та визначають подальший міжнародний курс.

Схвалення резолюції щодо Росії фактично є точкою відліку та означає, що Європа не бажає мати справ з державою, яка є спонсором тероризму. Це, до речі, стосується навіть Угорщини – вірного сателіта Росії. Тепер їй значно складніше буде лобіювати інтереси визнаних спонсорів тероризму. Також це сигнал для інших "путінферштеєрів" – назад вороття не має.

Важливо Україна вітає резолюцію Європарламента щодо Росії

Для країн-членів ЄС резолюція Європарламенту стає дороговказом і планом дій. Також це сигнал для бізнесу і культурних інституцій, а ще – привід переглянути візову політику для росіян, які переважно й досі підтримують війну та геноцид.

Відтепер важко уявити ситуацію, що російська компанія може бути спонсором умовної Ліги Чемпіонів, хоча ще рік тому це було звичайною практикою. Як і проведення в Росії якоїсь міжнародної конференції або бізнесового форуму, якщо це, звісно, не будуть бізнесмени з КНДР чи Сирії.

Європарламент закликає до подальшого скорочення дипломатичних відносин з Росією та зведення контактів з її офіційними представниками на всіх рівнях до абсолютного необхідного мінімуму; закликає держави-члени ЄС закрити та заборонити російські державні установи, такі як Російські центри науки та культури, а також організації та асоціації російської діаспори, що діють під егідою та керівництвом російських дипломатичних представництв та просувають російську державну пропаганду по всьому світу,

– резолюція Європарламенту від 23 листопада закликає до глобального бану Росії.

Євродепутати у резолюції закликали ЄС та держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції Росії, а також вирішити питання членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН.

Резолюція Європарламенту демонструє, що в ЄС таки знайшлася політична воля покарати Росію за її злочини. Так, наразі це декларація, але така, що обов'язково буде реалізована та матиме величезні наслідки.

Практичний аспект

Законодавство країн ЄС на відміну від США не оперує поняттям "держава, що є спонсором тероризму". Воно писалося для мирного часу та нормальних країн. Після жахів Другої світової ніхто навіть уявити не міг, що хтось вирішить, що "може повторити", влаштує геноцид цілого народу та організує низку терактів по всьому світу.

Резолюція Європарламенту від 23 листопада 2022 року говорить, що цю лакуну потрібно ліквідувати.

Що нам дає ця резолюція з практичної точки зору Євродепутати закликали ЄС та держави-члени розробити правову базу для визначення держав, як спонсорів тероризму та держав, які використовують засоби тероризму. Такий крок має створити відповідний алгоритм, що спричинить низку суттєвих обмежувальних заходів проти цих країн та матиме глибокі обмежувальні наслідки для відносин ЄС з цими країнами.



Також резолюція відкриває шлях для створення спеціального трибуналу для засудження воєнних злочинів росіян в Україні. Так, фактично, це той же Нюрнберг 2.0, про який так часто говорять російські пропагандисти, проте, вдають, що не розуміють, що на лаві підсудних опиняться вони самі.

Основу вже закладено – вирок суду у Гаазі щодо збиття російськими терористами літаку рейсу MH17 став першою ластівкою. Далі будуть інші процеси, які ініціювала Україна, а також нові вироки.

Важливим аспектом стане виплата репарацій Україні. Наразі нормативно-правова база цього процесу не узгоджена, а подекуди взагалі не сформована. Визнання Росії державою, що є спонсором тероризму, має активізувати й це питання.

Досвід США допоможе

ЄС належить провести велику роботу і тут необхідно вивчити досвід США. Ця країна розробила механізм покарання для держав, що є спонсорками тероризму. Такими наразі у США визнані КНДР, Іран, Сирія та Куба. Цей ганебний статус передбачає санкції, арешт активів і втрату імунітету держав, тобто постраждалі внаслідок дій країн-терористів можуть звертатися до американських судів за відшкодуваннями коштом арештованих активів (прогнозуємо, що 300 мільярдів доларів російських активів у такому разі дуже швидко закінчаться).

До теми Що заважає світу визнати Росію державою-терористкою

Наразі в США триває дискусія щодо приєднання Росії до клубу держав-терористів і резолюція Європарламенту може стати важливим аргументом для тих, хто вважає, що досить гратися з Росією у "хорошого копа" і час увімкнути "поганого" та чітко визнати, що російські злочинці є терористами.

А що роблять з терористами – знають всі росіяни. План дій для них ще у 1999 році сформулював особисто Путін.

Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно,

– заявляв Путін 24 вересня 1999 року і спрогнозував свою долю та долю власної країни, проте, помилився у тому, хто й кого буде "мочити".

Для самого ж Путіна його новий статус передбачає кілька варіантів. Нині він сам може обрати свою долю – рольовими моделями є Караджич чи Мілошевич, Каддафі чи Саддам Хусейн, бен Ладен чи аль-Багдаді.

Путін – це новий бен Ладен – дивіться відео: