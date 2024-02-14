Не лише з боєприпасами: у росіян серйозні проблеми на фронті

За даними української воєнної розвідки, росіяни останнім часом зменшили використання РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Передусім це пов'язано з дефіцитом боєприпасів до них. Окрім того, у ворога є проблеми з постачанням якісних снарядів. Однак це ще не все.

Про це 24 Каналу заявив офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що загарбники проблеми з боєприпасами компенсують збільшенням кількості виробництва БпЛА. Він додав, що Росія активно займалася державними програмами будівництва підприємств з виготовлення дронів.

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"Їм вдалося поставити на потік, на серійне виробництво. Тому кількість атак БпЛА противника на наші підрозділи невпинно зростає. Втім і тут у противника не без проблем. Їхній основний, найбільш небезпечний БпЛА "Ланцет" зазнав серйозних модифікацій", – наголосив офіцер ЗСУ.

Передусім через те, що у Підмосков'ї було знищено виробництво оптики для цих російських дронів. Тому росіяни зменшили кількість камер на таких безпілотниках до чотирьох.

Це суттєвий відступ від їхньої власної технології виробництва. Утім противник налагодив виробництво інших сучасних російських систем,

– сказав Березовець.

До того ж Іран передав Росії технології виробництва "Шахедів". Їх активно використовують не лише для ударів вглиб України, але і по прикордонних територіях.

Для окупантів нині критично важливо створити ефект "невпинних атак". Усе, аби виснажити українські підрозділи, багато з яких перебувають на полі бою без ротації. Ворог хоче створити загрозу на одному з напрямків.

"Нині усі ці їхні плани зазнають невдачі. Проте противник, не спиняючись перед шаленими втратами свого особового складу і техніки, продовжує свої часто безрезультатні, але шалені атаки", – розповів офіцер ЗСУ.

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