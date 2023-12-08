У яких фахівцях є найбільша потреба в армії: у Міноборони дали відповідь

Минулого місяця Міноборони України розпочало проєкт з рекрутингу до ЗСУ. Відомство вже підписало угоди про співпрацю з компаніями Work.ua та LobbyX.

Так, на платформі LobbyX розміщено близько 700 вакансій, і вже понад 6 тисяч охочих служити відгукнулися на них. Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, які професії в армії найбільш затребувані.

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Це таємниця

За словами Калмикової, інформація про те, яких спеціалістів українська армія потребує найбільше, таємна. Втім, додає посадовиця, на основі перших відгуків можна зробити висновок, що користуються увагою вакансії як оператора БПЛА, так і штурмовика. Щоб точно сказати, яким військовим професіям надають перевагу люди, які хочуть залучитися до ЗСУ через рекрутинг, треба зібрати та проаналізувати статистику за 1-2 місяці

Також заступниця міністра оборони наголосила, що у кожній бригаді, яка залучала до себе людей через рекрутинг, є своя "бульбашка", "серед якої превалює певний тип людей".

Компанії Lobby X та Work.ua теж організації, які мають свою "інформаційну бульбашку".

Відповідно, напрацьовуючи, розширяючи інформаційне поле кожної із компаній, з якою ми почали працювати, ми будемо бачити зміни і будемо їх аналізувати,

– наголосила Калмикова.

Рекрутинг до ЗСУ: що відомо