Ми не маємо права впасти в ілюзію, що росія вичерпала свої ресурси, – військовий експерт

Збройні Сили України завдають влучних ударів по складах боєприпасів росіян та нищать військову техніку ворога. Втім, помилково вважати, що ресурси російської армії вичерпуються.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. За його словами, окупанти справді зазнають великих втрат як у живій силі, так і у техніці.

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"Ломового заліза у них ще багато "

Однак, наголосив Черник, не варто недооцінювати боєздатність ворога.

Ми не маємо права впасти у дві смертельні ілюзії: що перемога буде ось-ось і що противник вичерпав свої ресурси,

– наголосив він.

За словами військового експерта, у росії справді закінчуються якісні ракети.

"Але ломового заліза – танків і артилерії, яка може нищити та вбивати – у них ще багато. І так виглядає, що московський імперіалізм не збирається здаватися", – сказав він.

Які запаси ракет мають росіяни

Черник нагадав, що противник модифікував старі радянські зенітно-ракетні комплекси С-300. Ракети, призначені для боротьби з літаками в повітрі, росіяни використовують для ударів по наземним цілям в українських містах. Це може означати, що таких ракет у ворога ще багато.

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Російські запаси не обмежуються ракетами С-300.

Які ракети виробляє росія

"На превеликий жаль, лінійка авіаційних ракет у них доволі довга", – зазначив військовий експерт.

Він пояснив, що зараз росіяни роблять ставку на ракети середнього класу: Х-31 з дальністю ураження до 160 кілометрів та Х-59 з радіусом дії до 280 кілометрів.

"росія вже поставила виробництво цих ракет на конвеєр", – сказав Черник.

Також, за його словами, у росіян достатньо старих ракет класу X-22.

Це неймовірно страшна зброя, яка має бойовий елемент 960 кілограмів. Він викликає страшні руйнування. На жаль, цю зброю вони і надалі будуть застосовувати,

– додав військовий експерт.

Що варто робити ЗСУ

Черник зазначив, що хороша новина полягає у тому, що охопити великі радіуси ураження для росіян все важче.

"Але в середньому і ближньому радіусі у них ще багато цього страшного брухту", – наголосив він.

Військовий експерт додав, що для ЗСУ важливо і надалі точково бити по об'єктах військової інфраструктури та складах окупантів.

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