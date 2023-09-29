Є тільки одне, що може його стримати: які шанси Трампа виграти вибори у США

Наступного року у США пройдуть президентські вибори. Вже зараз Дональд Трамп у свій спосіб активного до них готується.

Граючи на бажаннях і настроях американців, він може мати непогані шанси і великі перспективи. Таку думку 24 Каналу висловив політолог-міжнародник Руслан Осипенко.

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Чого хочуть американці

Трамп грає на настроях американців, стверджує політолог. За його словами, певна частина тамтешнього суспільства "хоче посунути глибинну державу". Тобто змінити так звані еліти, які чергуються між собою на посадах.

Трамп чітко ці настрої, тренди вхоплює і як великий популіст він їх дуже гарно використовує і обігрує. Тому цей запит змінити еліти, які там при владі по 30 – 40 років, вони знаходять відгук у суспільстві і тому у Трампа, я вважаю, є великі перспективи,

– зазначив Осипенко.

Єдине, що наразі його може зупинити – судові позови. Днями суд у Нью-Йорку визнав Дональда Трампа відповідальним за шахрайство. Раніше 45-го президента США підозрювали у перебільшені його власних статків на мільярди доларів за один рік, про що свідчать фінансові документи.

"Інакше він на своїх популістичних слоганах міг би прийти до влади", – припустив політолог-міжнародник.

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