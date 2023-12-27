Тандем черепахи і змії: чи може Лукашенко розірвати дружні стосунки з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко 25 грудня був з робочим візитом у Санкт-Петербурзі на засіданні Вищої Євразійської економічної ради. Там він зустрівся з лідерами країн СНД та традиційно похвалився "економічними успіхами" та "розширенням співпраці".

Цікаво, що прибувши до Росії, Лукашенко так і не поспілкувався тет-а-тет з Владіміром Путіним, до цього зустріч також не відбулася під час візиту Путіна до Білорусі. Звідси з'явилися висновки, що між двома диктаторами значно погіршилися стосунки. Цю ситуацію 24 Каналу прокоментував російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов.

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"Путін та Лукашенко – це змія, яка повзе на черепасі. Пам’ятаєте є така притча", – іронічно зауважив Мурзагулов.

Змія дуже хоче вкусити черепаху, бо вона змія. Але, якщо вкусить, то потоне. А черепа дуже хоче скинути змію, бо змія гидка і погано пахне, але якщо скидати її, то вона вкусить точно.

Яка особливість стосунків Путіна та Лукашенка

Політтехнолог переконаний, що цей тандем побудований винятково на ненависті та побоюваннях одне одного.

Оскільки обоє, як воєнні злочинці та особи, що нелегітимно отримали владу, вони зараз є ізольованими від цивілізованого світу, тому їхня залежність одне від одного все більше посилюється. До того ж, якщо Путін втратить Білорусь як плацдарм між Україною, Росією та Європою, то стратегічно це стане дуже важким ударом для нього.

Лукашенко, якщо бути відвертими, не найдурніша людина, тому він також розуміє свою залежність від Росії. Цим він користується, торгує, маневрує в різні боки.

Час від часу Путін демонструє йому своє незадоволення, але без Лукашенка він вже прожити не зможе. Адже злочинці пов'язані в одному човні злочинними діями – Лукашенко виконував для Путіна досить неоднозначні прохання, чим може шантажувати.

Стосунки Лукашенко та Путіна: останнє