ЗСУ просунулися під Вугледаром: ворогу стає надзвичайно важко оборонятися

На Вугледарському напрямку українські бійці проводять успішні контрнаступальні дії. Основна мета Збройних Сил – відтіснити угрупування ворога та відтягнути його сили для того, аби допомагати нашому просуванню в районі Бердянська.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він додав, що зараз наші війська закріплюються у районі звільненого села Старомайорське. Крім того, постійно триває розм'якшення лінії оборони ворога.

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Сили оборони здійснюють вогневий тиск по ворогу, його позиціях та засобах для того, щоб зрізати виступи, які залишаються після звільнення Старомайорського. А також забезпечити наше просування на Бердянському напрямку. Коли з'являється можливість наші війська намагатимуться діяти, відтісняти ворога й займати нові рубежі, з яких краще завдавати ударів.

Мусієнко про оперативну ситуацію у районі Вугледара: дивіться відео

Закріплюються на рубежах та завдають ударів по ворогу

Збройним Силам вдалося вбити клин у трьох місцях російської оборони – біля Вугледару, на межі Донецької та Запорізької областей й неподалік міста Оріхів.

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За всіма цими напрямками окупанти проводять оборонні дії. Зараз росіяни намагаються відбивати наші системні атаки. Водночас українські бійці закріплюються на відвойованих рубежах та завдають ударів артилерією й іншими засобами.

Також у цей час триває розмінування інших ділянок, адже щільність замінування дуже велика. ЗСУ важко наступати, тому що ворог чинить спротив, але робиться все для того, аби окупантам було важко оборонятися,

– мовив Мусієнко.

Армії Росії стає все важче оборонятися, адже удари з нашого боку стають дедалі потужніші. Звичайно, якби ми мали додаткові можливості по артилерійських системах й боєприпасах, яких потрібно більше, то цей процес був би безперервним. До того ж це пришвидшило б просування й звільнення територій.

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