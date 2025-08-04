У Трампа є щонайменше чотири важелі впливу на Росію, які він може застосувати, якщо вона не піде на перемир'я. Якщо використати їх одночасно, Україна отримає все необхідне для оборони.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп заявляв про можливість запровадження стовідсоткового мита на імпорт російських товарів до США. Втім, навряд чи це змусить когось у Кремлі втратити сон. У 2024 році Сполучені Штати імпортували з Росії товарів на суму близько 3 мільярдів доларів – сума невелика.

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Які важелі тиску є у Трампа?

Водночас Трамп усе ще має у своєму розпорядженні дієві важелі впливу. По-перше, є конкретні кроки щодо посилення санкцій.

Хоча, наприклад, США та західні країни заборонили експорт високотехнологічних товарів до Росії, деякі з них усе ще якимось чином потрапляють туди. Напівпровідники та чипи продовжують надходити до Росії й згодом використовуються в російських ракетах та дронах,

– сказав Стівен Пайфер.

Він додав, що можна вжити додаткових заходів, щоб перекрити ці шляхи та суттєво посилити санкційний режим.

Другим важливим кроком могло б стати зниження цінової стелі на російську нафту. Європа вже заявила про готовність зменшити цей поріг із 60 до 47 доларів за барель. Сполучені Штати могли б наслідувати цей приклад.

Третій важілем могла б стати військова підтримка України. Зокрема, Трамп міг би звернутися до Конгресу з проханням схвалити виділення додаткових коштів на підтримку України – не лише через продаж озброєння.

Четвертий важіль полягає у тому, що Трамп міг би спільно із країнами "Великої сімки" та ЄС ініціювати конфіскацію 300 мільярдів доларів заморожених активів Центрального банку Росії та спрямувати ці кошти до Фонду відновлення України й закупівлі зброї.

Такі дії поставили б Володимира Путіна та Кремль перед жорсткою реальністю: Україна отримає все необхідне – ресурси, і озброєння – для продовження боротьби. Росія ж зазнаватиме дедалі серйозніших військових та економічних втрат.

На жаль, попри наявність таких важелів впливу, за останні шість місяців Трамп їх не використовував. Дуже сподіваюся, що 8 серпня, коли стане очевидно, що Росія не має наміру робити кроки до завершення війни, Трамп ухвалить рішучі заходи й справді почне чинити серйозний тиск на Кремль,

– сказав Стівен Пайфер.

Він також зазначив, що наприкінці свого терміну адміністрація Байдена дійшла висновку: конфіскація заморожених російських активів – цілком реальний крок. Однак однією з головних перешкод залишається необхідність переконати в цьому європейських партнерів.

Європейці були б більш відкритими до такої ініціативи, якби Трамп активно її просував. США вже погодилися продавати Україні озброєння, однак Трамп не звертався до Конгресу з проханням про додаткове фінансування. Така ініціатива могла б підвищити інтерес Європи до використання заморожених активів Центрального банку Росії – як альтернативи збільшенню власних бюджетів для підтримки України.