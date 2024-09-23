Республіканець пояснив, які заяви щодо України мають робити Трамп та Гарріс

Кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп повинні постійно пояснювати американцям значущість перемоги України, що це важливо і для Штатів також. Адже зараз там багато виборців, які не вважають війну Росії проти України важливою проблемою для них.

Це 24 Каналу зауважив член Республіканської партії Борис Пінкус. За його словами, Гарріс та Трампу потрібно це робити як під час прямого спілкування з виборцями, так і з екранів телебачення.

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Завдання Гарріс та Трампа

Борис Пінкус зазначив, що американський народ має різні думки. Приблизно 10 – 15 мільйонів, а за деякими оцінками, 20 мільйонів американських виборців вважають, що спочатку будь-який президент повинен розв'язувати внутрішні проблеми, а Україна та Ізраїль – це нібито не так важливо.

Тому завдання лідерів партій сьогодні говорити: "Ні, сьогодні що Україна та Ізраїль, що ми з вами – це одне й те ж. Ми не можемо жертвувати землею ні Ізраїлю, ні України. Перемога і там, і там. А якщо ми дамо слабину, це буде реакція для Ірану, КНДР, Китаю та великий імпульс для виживання путінського режиму. Цього не повинно бути",

– підкреслив він.

Зустріч Зеленського з Гарріс та Трампом: головне

Президент України Володимир Зеленський відвідає США. Там він матиме зустрічі із чинним лідером США Джо Байденом та кандидатами у президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Там він представить План перемоги України.

Зокрема, зустріч з Трампом, найімовірніше, відбудеться, 26 – 27 вересня, заявив український лідер.