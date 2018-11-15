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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Які питання обговорили під час зустрічі віце-президент США з Путіним

      Голос Америки 30 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – віце-президент США Майк Пенс обговорив з Путіним, які питання підніматимуться під час зустрічі Трампа з російським президентом в Буенос-Айресі.

      Також у випуску:

      До американо-мексиканського кордону прибувають перші групи каравану іммігрантів.

      США ввели санкції проти 17 осіб з Саудівської Аравії причетних до вбивства Хашокджі.

      Теги: Володимир Путін Новини Росії Голос Америки Новини США
      Джерело: 24 канал
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