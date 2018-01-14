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Які політичні скандали розгорілись в Україні на початку 2018 року

19:54, 14 січня 735 Читать новость на русском

Найбільший хабар та справа Миколи Мартиненка, яку нарешті передали до суду – це основні події, якими відзначився політичний тиждень. Поки високопосадовці повільно поверталися до роботи, НАБУ ефективно працювало.

Детективи НАБУ завершили розслідування у справі проти одіозного політика Миколи Мартиненка. Далі – рішення за судом. Колишнього голову паливо-енергетичного комітету Верховної Ради підозрюють у відмиванні та заволодінні коштами. Шкоду нанесену державі детективи оцінили у 17 мільйонів доларів.

Вони просто закуповували через фірми-посередники сировину для державних підприємств цього комплексу. Закуповували дорожче, ніж вона реально коштувала. Або продавали вироби цих заводів, наших заводів, держпідприємств дешевше, ніж вони коштували,
– пояснив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

У середу, 10 січня, суспільство дізналося, яку компенсацію за житло отримали народні депутати за 2017 рік. Загалом з держбюджету виділили 50 мільйонів гривень – по 192 тисячі гривень за оренду житла на кожного народного депутата. У "БПП" майже половина фракції отримала компенсацію. В "Опозиційному блоці" за державний кошт помешкання орендують 9 нардепів, у "Радикальній партії" – 7, у "Батьківщині" – 4.

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Ще 8 мільйонів гривень держава витратила на закордонні поїздки народних депутатів. Андрій Парубій отримав 219 тисяч гривень на відрядження до США, Японії, Польщі, Грузії, Італії, Латвії та Туреччини. Син Президента Олексій Порошенко витратив 51 тисячу на поїздки в Бангладеш.

У четвер, 11 січня, ТОП-темою був скандал із спецконфіскацією грошей Віктора Януковича. "Українська правда" та телеканал "Аль Джазіра" опублікували засекречене раніше рішення Краматорського суду, в якому зазначено, що така собі компанія ICU допомагала Януковичу і його поплічникам виводити вкрадені гроші із України. Як виявилось, конфісковані 1,5 мільярди доларів у втікачів забрали із порушеннями процедури і існує небезпека, що при першому ж позові до Європейського суду екс-посадовці зможуть повернути вкрадені гроші назад. Платити за помилки Генпрокуратури будуть українці з власних кишень.

Фактично можна говорити про це, що українці внаслідок того, що Генпрокуратура недопрацювала, будуть платити і віддавати їм вкрадені в нас гроші,
– зазначив лідер політичної сили "Альтернатива" Єгор Фірсов.

У п'ятницю, 12 січня, НАБУ повідомило – затримали депутата Одеської облради, який пропонував детективу Бюро хабар у 500 тисяч доларів. Генпрокуратура інформацію підтвердила.

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За інформацією місцевих ЗМІ, що мова йде про депутата Олега Бабенка. Він хотів підкупити детектива для того, щоби той зняв арешт з рахунків компанії "Девелопмент Еліт". Як повідомили вже пізніше, хабарник втік і переховується від правоохоронців. Сам Олег Бабенко на своїй сторінці у Facebook написав, що гроші не давав і підозру йому не вручали.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Новини Одеси гроші Верховна Рада Хабар Корупція Кримінальні новини НАБУ
Джерело: 24 Канал
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