Спецконфіскація мільярдів Януковича це "мильна бульбашка", – експерти

Попри те, що Генеральний прокурор і президент переконували, що півтора мільярди доларів конфіскували і повернули до бюджету, виявилося не все так переможно. Конфіскація мільярдів Януковича – продуманий PR-крок і мильна бульбашка, яка скоро лусне.

Про конфіскацію і повернення до бюджету вкрадених Януковичем 1,5 мільярда доларів генпрокурор Юрій Луценко звітував торік навесні. Проте, днями "Українська правда" оприлюднила декілька фактів, які свідчать: конфіскація – мильна бульбашка, а процес повернення офшорних коштів проводили з порушеннями і це легко довести у суді.

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Сам факт секретності, відсутності домовленості у цих офшорах про те, що відбувається процес над їхніми грошима з точки зору міжнародних стандартів – грубе порушення права на правосуддя,

– сказала виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Свого часу текст рішення Краматорського районного суду щодо конфіскації засекретили та оголосили державною таємницею. Нині ж "Українська правда", посилаючись на розслідування телеканалу "Аль Джазіра", оприлюднила документ. Більша його частина, виявляється, є публічною, за винятком інформації, яка стосується причетності компанії ІСU, через яку і відмивали гроші.

Ця компанія має безпосереднє відношення до Президента Порошенка. Макар Пасенюк – один із співзасновників компанії, він є фінансовим консультантом Порошенка. Це викликає багато запитань щодо об’єктивності слідства,

– головний редактор видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва-Боровик.

Грифом "цілком таємно" Генпрокуратура намагались приховати свою бездіяльність та причетність високопосадовців – кажуть у Центрі протидії корупції. Тож головним фігурантом справи зробили екс-директора компанії "Газ України-2020" Аркадія Кашкіна, який зізнався, що відмивав гроші для втікачів Януковича і Курченка.

Спецконфіскацію вже оскаржують в українських судах компанії – власники активів. Європейський суд з прав людини може скасувати вирок і українці повертатимуть гроші. Щоправда, не Януковичу, а новим власникам офшорів. Зокрема, нардепу-втікачу Олександрові Онищенку та бізнесмену Павлові Фуксу, яким належить один з офшорів.

Більше того, у Центрі протидії корупції з’ясували: частину конфіскованих грошей, а саме 800 мільйонів доларів, які обіцяли спрямувати на потреби фермерів, витратили на прямі дотації бізнесмену і товаришу президента Юрієві Косюку.

Справа вже обернулася гучним скандалом для Генеральної прокуратури. На екстреному брифінгу в ГПУ заявили, що поки що не можуть підтвердити або спростувати достовірність документа Краматорського суду.

Експерти вже порівнюють конфісковані мільярди Януковича із сумою кредиту від МВФ, на який з нетерпінням чекає Україна. Тим часом, чим обернеться така репутаційна втрата для генерального прокурора, який на всі боки кричить про важливість повернення коштів, поки не відомо.