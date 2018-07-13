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Які сайти заблокують найближчим часом в Україні: СБУ надіслала лист провайдерам

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СБУ направила провайдерам лист заблокувати ще 180 інтернет-ресурсів
СБУ направила провайдерам лист заблокувати ще 180 інтернет-ресурсів / Соцмережі

Служба безпеки України почала розсилати українським інтернет-провайдерам припис із вимогою відключити доступ до 180 ресурсів.

Повний список санкційних сайтів і копію листа, який співробітники СБУ розсилають провайдерам, оприлюднило видання UBR.ua.

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У тексті листа від імені СБУ, зокрема, зазначається, що заблокувати інтернет-ресурси необхідно в рамках виконання рішення РНБО про введення санкцій від 2 травня 2017 року, введенного в дію указом президента України від 14 травня 2018 року.

Рішенням РНБО України розширено використання такого виду санкцій, як блокування інтернет-провайдерами доступу до інтернет-ресурсів, у тому числі до їхніх субдоменів... з метою запобігання загроз інформаційній безпеці України просимо вжити заходи, спрямовані на виконання рішення РНБО в частині блокування доступу до ресурсів,
– мовиться у вищезазначеному листі.

Додамо, що сам документ містить додаток на 4 сторінках зі списком із 180 ресурсів, які потрібно заблокувати.

"У невеликих провайдерів немає ресурсів "сперечатися" з СБУ. Тому, діємо в рамках закону. Є Указ Президента, змушені його виконувати. Думаю, більшість все ж закриють доступ до сайтів, інакше закриють їх самих. Погрози вже були", – переконує керівник провайдера "Паутина.Net" Олександр Арутюнян.

Як підкреслює видання, більшість сайтів зі списку – абсолютно "сміттєві" веб-ресурси, що використовуються для пропаганди окупантів Донбасу, однак сюди потрапили і більш вагомі фігуранти – до прикладу,російські інтернет-канали та платіжні системи.

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"У новому списку – півтори сотні по суті нікому не потрібних доменів. І тепер власник будь-якого з них, сидячи прямо у своєму затишному кріслі, наприклад, в Донецьку, може на свій розсуд прописати в своєму домені ip-адресу будь-якого ресурсу України, в тому числі й критичної інфраструктури, і цей український ресурс буде автоматично заблоковано на підконтрольній Києву території країни. Такий архітектурний недолік побудованої у нас системи цензури, і зробити з цим нічого не можна", – зазначив керівник провайдера NetAssist Максим Тульєв.

Перелік інтернет-ресурсів, які СБУ просить заблокувати провайдерів:

Нагадаємо, 4 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони рекомендував народним депутатам ухвалити в першому читанні законопроект, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси. Також законопроект запропоновано схвалити за основу з низкою застережень, які оприлюднив його автор і член комітету з нацбезпеки Іван Вінник. Однак народні депутати відмовилися розглядати у першому читанні законопроект (№6688) про блокування сайтів. Пізніше в Організації з безпеки та співробітництва в Європі закликали Раду переглянути законопроект, СБУ закликала парламент його прийняти.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Техно Інтернет СБУ Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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