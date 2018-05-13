Які зміни чекають на користувачів Android або найцікавіше з конференції Google I/O 2018

От і відгриміла чергова конференція Google I/O 2018, яку компанія організовує кожного року. На конференцію збираються розробники з усього світу, представники інших компаній і просто віддані фанати продукції Google.

Цьогоріч масштаби заходу відчутно зросли хоч візуально майже нічого не змінилося. Відеоблогер Валерій Істишев відзначив:

"На конференції помітно багато нововведень в плані організації. По перше, з’явився серйозний контроль безпеки. На пропускних пунктах прискіпливо перевіряли навіть представників преси. Друге це те, що територія Google I/O значно виросла, в порівнянні з попередніми роками. З’явилося багато додаткових зон та павільйонів. Одне скажу точно, швидко пробігти конференцію, як це можна було зробити раніше, вже не вдається".

Конференція Google I/O 2018

На самій конференції було за презентовано багато технічних та програмних новинок, та ми зосередимося саме на новій операційній системі для смартфонів.

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Android P

Одразу перейдемо до одного з найцікавіших моментів на конференції. Саме те, що зачепить майже кожного з нас – свіженька операційна система для пристроїв на базі Android. На конференції була презентована публічна бета-версія нової мобільної операційної системи Android P.

Велика частина нових можливостей та функцій була відома ще до офіційної презентації. Однак змін та нововведень у свіженькій системі буде більш ніж достатньо.

Нова внутрішня навігація

Прийшов час забути про звичну трикнопкову навігацію інтерфейсом. Розробники все ж залишили клавішу "Назад" але доступною вона буде лише всередині додатків.

За замовчуванням буде відображатися лише одна клавіша для навігації, що підтримуватиме розширені команди за допомогою різноманітних жестів.

Кнопка "Назад" але доступною вона буде лише всередині додатків

Нова "шторка" сповіщень

Певні зміни торкнулися і панелі сповіщень. Одразу в очі кидаються заокруглені кути і круглі кнопки в меню швидкого доступу. Дещо змінили функціонал при довгому натисканні на ті ж кнопки. Раніше відображалася додаткова інформація або опції, зараз ви одразу ж потрапляєте в меню налаштувань. Зауважимо, що для багатьох користувачів це не буде помітною зміною, адже в більшості оболонок подібна функція була вмонтована задовго до релізу нової операційки.

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Цікаво, що компанія Google використовуватиме машинне навчання для того, аби ваш ґаджет з часом навчився відфільтровувати ті сповіщення, які ви ігноруєте або ж одразу закриваєте.

Нове меню

Компанія вирішила реалізувати концепцію App Drawer (шухляда з додатками). Саме так називається оновлений інтерфейс меню додатків. Тут всі ваші програми завжди відображатимуться в алфавітному порядку (привіт Windows 10 Mobile). Також ви зможете відсортувати їх в залежності від профілю, що використовуєте. Наприклад "На роботі", "Вдома" або "Спортзал".

Перейменували також і новий екран багатозадачності. Тепер він називається Owerview (огляд). Найцікавішим нововведенням є те, що мініатюри програм в меню Owerview залишаються інтерактивними і ви можете продовжувати працювати в їхньому середовищі наприклад копіюючи текст з одного додатку в інший. Це дуже зручно і справді корисно.

Новий режим "Не турбувати"

Тут підійшли до діла радикально. Якщо ви ввімкнете цей режим, система відключить будь-які сповіщення на вашому смартфоні. Це стосується також і екрану блокування та панелі сповіщень. "Не турбувати" тепер дійсно означатиме не турбувати. Звісно система залишає для вас можливість позначити в налаштуваннях важливі контакти сповіщення від яких можна буде побачити.

Нова оптимізація енергоефективності

Машинне навчання стрімкими темпами поширюється всіма сферами нашого життя. Вже було згадано про сповіщення, які адаптуватимуться під користувача. Google вирішила також застосувати його для оптимізації витрат енергії вашим смартфоном, щоб подовжити життя батареї та автономність ґаджета (на хвилинку аж до 30%).

Оптимізація енергоефективності

Тут компанія заручилася підтримкою колег з DeepMind. Продукт цього тандему назвали Adaptive Battary і ця розумна програма дає вам змогу розставити пріорітети серед дотатків, відзначивши ті, що ви використовуєте найчастіше. Це означає, що всі програми, які ви використовуєте рідко, при переході у фоновий режим з часом закриватимуться, аби не використовувати заряд акумулятора.

Нове регулювання гучності

Гучність сповіщень та дзвінка ви зможете змінити лише в налаштуваннях. При натисканні на функціональні клавіші регулювання звуку змінюватиметься лише звук медіа. При цьому на екрані відображатиметься повзунок гучності та клавіша з можливістю переведення телефону в режим "вібро".

"Цифрове благополуччя"

В новій системі Android P компанія Google вирішила реалізувати одну з найцікавіших концепцій, яку вони назвали "Цифрове благополуччя". За допомогою функціоналу нової системи користувач зможе відстежувати власну активність. Ви матимете змогу перевірити якими додатками ви користуєтесь та скільки часу на це витрачаєте. Розробники розраховують на те, що ця концепція зможе допомогти користувачам зрозуміти власну модель поводження з ґаджетом та, при потребі, змінити власні звички.

Нова концепція "Цифрове благополуччя"

Ви зможете справді жорстко контролювати час, який проводите в тих чи інших додатках, встановивши в новій панелі налаштувань відповідні часові рамки. Система сповіщатиме вас про те, що час користування додатком підходить до завершення. Згодом доступ до програми блокуватиметься.

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Новий Material Design

Концепція дещо змінилася, аби дати розробникам додатків більше усвідомлення того, що потрібно робити і як компанія бачить будь-які додатки всередині власної операційної системи. Новий Material Theming розрахований на веб-дизайн і дає розробникам більше свободи в реалізації оформлень власних додатків.

Material Theming дає розробникам свободу в реалізації оформлень власних додатків

Звісно, нова система доступна для завантаження на сімейство смартфонів Google для таких моделей як: Pixel/Pixel XL и Pixel 2/Pixel 2 XL. Схоже, компанія також планує долучити до тестування нової системи більшу кількість користувачів, саме тому вона доступна для встановлення на всі ці моделі: Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6, та Essential PH‑1.

За матеріалами android.com