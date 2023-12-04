У Міноборони розповіли, яких БпЛА бракує і скільки нових моделей дронів поставили Збройним силам

Військові та волонтери часто говорять, що на фронті дрони – це фактично розхідники, які потрібні постійно. Заступник Умєрова підтвердив, що безпілотники є витратним матеріалом. Утім, він запевнив, що в листопаді ЗСУ отримали більше БпЛА, ніж у жовтні.

Утім, держава розробляє нові зразки озброєння та військової техніки (ОВТ), наприклад, мінні трали і далекобійні гвинтівки. Щодо дронів, то їхнє виробництво, як і виробництво РЕБ, масштабують. Про це розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

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БпЛА стало більше, але не без нюансів

Протягом останніх місяців наші воїни отримують більше безпілотників, до того ж це дрони різних типів і модифікацій. Але, на жаль, на окремих ділянках фронту бої дуже інтенсивні, тож безпілотники стають витратним матеріалом. Особливо це стосується БпЛА тактичного рівня.

Їхній запас потрібно поповнювати фактично безперервно, як снаряди,

– підкреслив Гаврилюк.

Які прогнози на грудень

Цього місяця в Міноборони обіцяють позитивні зміни.

"Нещодавно ми отримали додатковий ресурс на закупівлю. Тому у грудні ЗСУ отримають вже в рази більше безпілотників. Сподіваюсь, картина на полі бою зміниться. Важливо додати, що необхідно масштабувати не лише виробництво БпЛА, але й виробництво РЕБ. Ми все більше стимулюємо активізацію внутрішніх виробництв цієї техніки", – повідомив заступник Умєрова.

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Дрони і РЕБ: що відомо про нові зразки озброєння і техніки

Нині у ЗСУ є близько 70 модифікацій дронів і понад 20 різних типів боєприпасів для них. 6 нових зразків РЕБ (зокрема, так звані окопні) нещодавно допустили до експлуатації.

Міноборони і Генштаб завершили тестувати тактичні засоби радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам. Їх розробили українські підприємства, а вироби перевіряли в умовах, наближених до бойових.

Іще планують протестувати низку тактичних засобів радіоелектронної боротьби з БпЛА та засобів виявлення БпЛА.

Термін допущення до експлуатації зразків ОВТ скоротився: тепер від моменту подачі заявки виробником до присвоєння коду і допуску до експлуатації минає усього 20 діб.

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Скільки грошей виділять на закупівлю безпілотників у 2024 році

За словами Гаврилюка, левову частку фінансів спрямують, щоб завантажити виробничі потужності оборонно-промислового комплексу України. Це дасть роботу підприємствам і підтримає економіку держави.

"На закупівлю озброєння і військової техніки – 83,2 мільярда, з урахуванням 30 мільярдів, які виділяються Мінцифри на закупівлю БпЛА. До речі, загалом на закупівлю безпілотників у наступному році передбачено понад 43 мільярди гривень. На ремонт ОВТ – 24 мільярди", – наводить дані держбюджету він.

Більшість дронів у ЗСУ – українські

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін у своєму телеграм-каналі зазначив: "Абсолютна більшість дронів, які закуповують для Сил оборони, вироблені в Україні. За імпортом заходить уже тільки кілька моделей".

Наше виробництво вже спроможне видати пристойну кількість вироблених в Україні дронів. Від найменших і найдешевших FPV до далекобійних аналогів "Шахедів". Стабільна контрактація дозволить нарощувати далі виробничі спроможності. Дрони – це рішення. Треба ще більше дронів,

– підкреслив міністр.