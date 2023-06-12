Прикордонники показали життя "на нулі": болісні кадри
Джерело:Державна прикордонна служба України
Українські військові титанічно обороняють рубежі нашої країни. Проте інколи погода – не на боці наших воїнів.
Прикордонники опублікували болісні кадри життя з передової. Через рясні дощі окопи військових затопило водою.
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В яких умовах доводиться жити нашим захисникам
Росія несе за собою лише біль і страждання. Наші військові на передових позиціях змушені виживати у багнюці. Рясні дощі, які накрили всю Україну, затопили окопи.
У ДПСУ показали життя "на нулі": дивіться відео
Зверніть увагу! Аби допомогти нашим воїнам швидше здобути перемогу та повернутися додому, потрібно допомагати матеріально. 24 Канал оголосив збір на дрони для українських воїнів.
Спецпідрозділ ССО займається виготовленням дронів та сюрпризів до них, які потім передає бійцям багатьох бригад ЗСУ на найгарячіших напрямках фронту. Ціль – 625 тисяч гривень. Детальніше про збір та як до нього долучитись – читайте за посиланням.
ЗСУ спопеляють ворога
- Офіцер Збройних Сил України Анатолій "Штірліц" Штефан повідомив, що українські захисники ліквідували командира ворожого підрозділу "Шторм" 110-го ОМСБр Сергія "Бутуза" Аргунова. Крім того, у "вантаж 200" перетворилися полковник Денис Буянов та старший лейтенант Нікіта Сосновский.
- Нагадаємо, що за минулу добу росіяни втратили 540 одиниць особового складу. А від початку повномасштабної війни армія Росії скоротилась вже на 216 180 солдатів. Крім того, ворог втратив 3 931 танк, 314 літаків, 300 гелікоптерів, понад тисячу ракет та 3 307 безпілотників.
- Водночас британська розвідка розповіла, що втрати росіян у Бахмуті шалені. Так, мовиться про втрату одного солдата на кожні 48 сантиметрів території міста на Донеччині.