Прикордонники показали життя "на нулі": болісні кадри

Українські військові титанічно обороняють рубежі нашої країни. Проте інколи погода – не на боці наших воїнів.

Прикордонники опублікували болісні кадри життя з передової. Через рясні дощі окопи військових затопило водою.

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В яких умовах доводиться жити нашим захисникам

Росія несе за собою лише біль і страждання. Наші військові на передових позиціях змушені виживати у багнюці. Рясні дощі, які накрили всю Україну, затопили окопи.

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Зверніть увагу! Аби допомогти нашим воїнам швидше здобути перемогу та повернутися додому, потрібно допомагати матеріально. 24 Канал оголосив збір на дрони для українських воїнів.

Спецпідрозділ ССО займається виготовленням дронів та сюрпризів до них, які потім передає бійцям багатьох бригад ЗСУ на найгарячіших напрямках фронту. Ціль – 625 тисяч гривень. Детальніше про збір та як до нього долучитись – читайте за посиланням.

ЗСУ спопеляють ворога