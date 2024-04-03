З яких саме установок Росія запускає "Циркон": яке це має значення

Росія наприкінці березня атакувала Київ двома ракетами "Циркон". Очільник української розвідки Кирило Буданов розповідав, що ворог може запускати ці протикорабельні ракети з тимчасово окупованого Криму.

Глава ГУР пояснював, що окупанти "Цирконами" сподіваються пробити нашу систему протиповітряної оборони. Він зазначав, що у Криму є декілька пускових установок для запуску цих ракет.

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Що дає інформація про те, з чого Росія запускає "Циркон"

Кирило Буданов пояснював, що "Циркони" Кремль запускає з щонайменше декількох пускових установок для запуску цих ракет. Зокрема, з берегових ракетних комплексів, які можуть застосовувати ракети "Циркон".

Видання Defence Express написало, що це поняття загальне, адже може означати два варіанти:

модернізовану мобільну пускову установку до комплексу "Бастіон", який штатно оснащений надзвуковими ракетами П-800 "Онікс"; переобладнаний стаціонарний ракетний комплекс "Об'єкт 100".

Про перший варіант окупанти говорили ще наприкінці 2022 року. Тоді пускові установки у процесі модернізації мали зробити уніфікованими й під запуск гіперзвукових "Цирконів", й під штатні надзвукові ракети П-800 "Онікс".

Видання пояснює, що якщо росіяни це зробили, то:

модернізована під "Циркони" пускова установка комплексу "Бастіон" навряд чи має якісь помітні візуальні відмінності;

факт, що це саме мобільна установка, суттєво ускладнює можливість знищити "Циркон" ще на старті. Адже "вікно можливостей", щоб ефективно уразити цю пускову установку, обмежується орієнтовно 5 хвилинами.

Якщо ж під "Циркони" переобладнали комплекс "Об'єкт 100", то також немає розуміння, як саме там має виглядати ракета "Циркон". Адже пускові під ракети 3М44 "Прогрес" розміщені вертикально, а у 2020 році повідомляли про намір поставити на "Об'єкт 100" стаціонарну версію комплексу "Бастіон" у шахтному виконанні.

Наведені вище деталі можуть бути важливими, щоб вчасно виявляти пуск самої ракети "Циркон". Бо якщо говорити про пряму загрозу від цієї зброї, тут є важливим не тільки формальний показник підльоту ракети до різних міст України, але і момент, коли вдається виявити сам факт пуску,

– пояснили журналісти.

За їхніми даними, те, що "Об'єкт 100" має стаціонарне виконання, розширює "вікно можливостей" по знищенню пускових під "Циркон". Якщо вони справді там розміщені, то варто зауважити, що для ураження саме таких укріплених цілей створювались західні крилаті ракети:

Storm Shadow,

SCALP-EG,

Taurus.

Росія атакувала "Цирконами": коротко