При перших штурмах Херсонщини росіяни будуть масово відступати, – радник голови МВС

російські війська панічно бояться контрнаступу ЗСУ на Херсонщині. Зараз в Україні розробляють деталі військової операції, аби звільнити регіон із мінімальними втратами.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, масштабний контрнаступ ЗСУ на Півдні вже не за горами.

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"Ворог буде масово відступати"

Смірнов припустив, що українським військовим буде неважко відвоювати Південь України.

Я переконаний, що коли ми будемо робити перші спроби штурму, при перших же поразках ворог буде масово відступати,

– наголосив він.

Радник міністра внутрішніх справ додав, що росіяни деморалізовані. До того ж вони чудово розуміють, що ризикують опинитися в оточенні.

Тактика контрнаступу ЗСУ

За словами Смірнова, під час контрнаступу ЗСУ не збираються використовувати тактику, якої дотримується ворог – знищення міст на 90%.

Ми не будемо йти так, як росіяни це робили у Маріуполі, Сєвєродонецьку. Ми будемо проводити деякі операції, які зараз обговорюємо, щоб звільнити наші території з мінімальними втратами,

– зазначив радник голови МВС.

Важливу роль у звільненні регіону може зіграти місцеве населення.

Люди на нашій стороні. І нам буде набагато легше, тому що вони нам вже допомагають. Ми знаємо про певний партизанський рух. Там є багато людей, які тільки й чекають повернення ЗСУ,

– сказав Смірнов.

Через масову підтримку України серед місцевого населення російські загарбники не матимуть жодних шансів втриматися на Херсонщині.

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"Окупантам не вдасться так воювати і проводити міські бої, переховуватися, як це робили наші солдати. Люди будуть здавати їх та їхні позиції", – пояснив радник міністра внутрішніх справ.

"Ми повернемося у рідний Херсон"

Смірнов звернувся до херсонців і подякував їм за хоробрість, яку вони показали під час окупації. Він також попросив жителів Херсонщини ще зовсім трохи потерпіти.

Ми обов'язково повернемо наші території. Ми повернемося у наш рідний Херсон. Ми зробимо все, щоб ви були в безпеці,

– запевнив радник голови МВС.

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