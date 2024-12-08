Трамп налякав заявою про можливе скорочення допомоги: республіканець зауважив важливу деталь

В нещодавньому інтерв'ю NBC News новообраний президент США Трамп озвучив, що не виключає, що допомога Україні може зменшитись. Однак ця розмова була записана у п'ятницю, до того як в Парижі відбулась його зустріч із Зеленським.

Член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус в етері 24 Каналу наголосив, що це дуже важлива деталь. З його слів, після візиту до Франції в думках Трампа, ймовірно, вже відбулися певні зміни.

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Трамп відпрацьовує стратегію

Пінкус впевнений, що допомоги для України з боку США менше не стане. Трамп готується увійти в Білий дім 20 січня 2025 року, після інавгурації.

Зараз, на думку члена Республіканської партії, він продовжує будувати стратегію, головне в якій, що будь-яка угода не буде на шкоду національним інтересам України. Про це Трамп озвучив ЗМІ під час своєї зустрічі з Зеленським у вересні.

"Варто брати до уваги позицію його оточення, оцих "яструбів", зокрема радника з нацбезпеки Волца, майбутнього держсекретаря Рубіо, спецпредставника з питань України Келлога. Він не раз говорив, що ніколи Україну не залишать без допомоги, навіть якщо буде замороження бойових дій по лінії фронту. При чому такої допомоги, яка гарантуватиме Україні безпеку", – озвучив Пінкус.

Трамп не озвучує деталі свого підходу, який використовуватиме для розв'язання питань щодо війни в Україні й, на думку Пінкуса, не буде зараз про це публічно говорити. Член Республіканської партії зауважив, що новий лідер США ще працює над деталями своєї стратегії.

Ніколи Україну не залишать напризволяще, її озброять до зубів, в цьому можна не сумніватися. Будь-яка поступка Путіну – це поразка не тільки Україні, а й США. Трамп це знає, тому він дуже обережний у своїх висловлюваннях, він свої наміри приховує,

– зазначив Пінкус.

Трамп може готувати сюрприз для Путіна

Зі слів члена Республіканської партії, головна зброя, яку Трамп винайшов проти маніяка, який має доступ до "ядерки" – це непередбачуваність. Путін не знає, як діятиме Трамп і важливо, аби він до 20 січня і не дізнався про це.

Трамп не дає йому часу переорієнтуватися і підготуватися, а потім піднесе сюрприз, від якого путінський режим впаде. Він вже почав давати тріщину. Те, що відбулося в Сирії – це перша ознака цього з великими надалі наслідками,

– зауважив Пінкус.

Новий пакет допомоги Україні

Пінкус наголосив на позитивності того, що Байден перед тим як залишити Білий дім вирішив "гримнути дверима" й надати Україні черговий пакет допомоги.

"Хоча ці кошти – українські, їх виділив Конгрес 20 квітня 2024 року. Байден спочатку потроху почав їх виділяти, а вчора було оголошено про допомогу в 1 мільярд доларів. Салліван публічно заявив, що Байден його зобов'язав проконтролювати як зброя, особливо для наступальних дій, передаватиметься в Україну", – зазначив Пінкус.

Пінкус впевнений, що чинна президентська адміністрація у своїх діях щодо України радиться з новим президентом США Трампом. Він, на думку Пінкуса, не знизить наявний нині рівень постачання зброї для України, а навпаки збільшить, аби російські окупанти були знищені.

Член Республіканської партії впевнений, що тоді всі стануть свідками цікавих подій в самій Росії. Оточення Путіна, з його слів, вже боїться за своє життя, а також своїх родин.