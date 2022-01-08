Яким був 2021 рік для нашої країни: соціолог оцінив настрої українців
Джерело:24 канал
За даними опитування, українці завжди незадоволені різними аспектами життя. Однак, якщо порівняти статистику з попередніми роками, то ситуація була схожою, хоча обставини – різними.
Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Він додав, що наші громадяни часто бувають не те щоб невдячні, однак – незадоволені.
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Песимізм українців – це не так погано
"Українець завжди незадоволений – владою, власним матеріальним становищем, словом – усім. Він до будь-чого може прискіпатися, – зазначив Антипович.
На його думку, це проявляється у різних ситуаціях. До прикладу, коли були субсидії, й народ випускав тепло у відчинені вікна, то все одно засуджував владу та напрямок держави, хоча мало платив за газ. Зараз платять більше, але оцінка така ж.
Напевно, у цьому немає нічого поганого, бо владу треба "любити". Її треба "копати", аби вона щось робила, з нею по-іншому не буває. Думаю, це стосується всього людства, а не тільки українців.
Які позитивні здобутки виділили українці
За його словами, настрої українців у 2021 році справді доволі песимістичні. Насамперед це пов'язано із ситуацією в країні. Однак громадяни таки виділили позитивні моменти року, що минає. Зокрема, це:
- будівництво доріг;
- спортивні успіхи українських спортсменів;
- представлення України на Євробаченні-2021;
- додаток "Дія", який суттєво полегшує життя.
Чому українці розчаровані політиками
Як зазначив Антипович, українці також розчарувалися у президентові Володимирі Зеленському. Співгромадяни не бачать поступу в державі, у питанні війни на Донбасі. Крім того, на кордонах України знову стоять танки.
Українець очікує багатьох негативних речей: від відключення світла до повномасштабної війни з Росією. Водночас між цим усім ще є величезний перелік інших проблем.
Антипович підсумував, що зараз серед українців панує загальне розчарування, яке призводить до небажання цікавитись політикою та впливати на неї.
"Українці розчарувалися в Порошенкові, довіривши йому державу. Вони не сподівалися на виграш війни за 2 місяці, однак думали, що все зміниться, будуть жити по-новому, але так не судилося. Тоді прийшов Зеленський – громадяни ще більше понадіялися, однак поступу знову не сталося", – зазначив керівник соцгрупи.
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Повне інтерв'ю з Олексієм Антиповичем: дивіться відео
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