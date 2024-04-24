Є кілька винятків: хто з українських чоловіків все ж зможе отримати паспорт за кордоном

Уряд постановив, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть оформлювати паспорти поза межами держави. Однак у документі також є винятки щодо тих, кому все-таки документи видаватимуть.

Кабінет Міністрів України схвалив відповідну постанову у вівторок, 23 квітня. Загалом слід виокремити 8 груп чоловіків, які можуть звертатися у консульства по документи.

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Кому все-таки видаватимуть паспорти за кордоном

Зазначимо, що йдеться про отримання і закордонних, і звичайних українських паспортів.

Отже, відповідно до тексту постанови, документи видаватимуть:

людям з інвалідністю, які мають документи, що підтверджують цей статус;

громадянам, що виїхали як ті, хто супроводжує свою дружину з інвалідністю, або батьків, або батьків дружини з інвалідністю 1 чи 2 групи.

особам, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю 1 чи 2 групи.

батькам, усиновлювачам чи опікунам дітей з інвалідністю до 18 років.

батькам повнолітніх осіб, які мають інвалідність 1 чи 2 групи;

дідусям, братам, вітчимам дітей з інвалідністю;

опікунам людей з інвалідністю у складі родичів 1 порядку.

громадянам, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном.

Ширший контекст: зміна у роботі консульств

Українські консульства тимчасово призупинили надання консульських послуг для громадян призовного віку, про що 23 березня повідомили спершу ЗМІ, а потім офіційні джерела. Це стосується, зокрема, консульства в Польщі, яке вказало на зупинення приймання документів від чоловіків віком від 18 до 60 років, очікуючи вказівок від МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що незабаром будуть надані уточнені роз'яснення щодо отримання консульських послуг. Він також наголосив на пріоритеті захисту прав українців за кордоном, але водночас додав: в умовах війни основним залишається захист Батьківщини.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна,

– заявив Кулеба.

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"Паспортний сервіс" інформував про призупинення видачі готових документів через технічні причини, але подача заяв на оформлення паспортів не припинялася. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, оскільки вони не потребують біометричної верифікації.