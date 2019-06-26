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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Яким буде остаточне рішення ПАРЄ щодо повернення РФ: думка дипломата

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      Українська делегація у Парламентській Асамблеї Ради Європи продовжує боротьбу проти повернення РФ в залу для голосування.

      Член української делегації у ПАРЄ Сергій Кіраль в ефірі 24 каналу сказав, що Україна консолідували свої зусилля з прибалтійськими країнами, зокрема, Швецією, Великобританією, а також окремими політичними силами.

      Важливо! ПАРЄ ухвалила рішення щодо повноважень Росії

      "Ми робимо все можливе, щоб не допустити ганьби – абсолютно безумовного повернення Росії шляхом зміни правил і процедур", – заявив дипломат.

      За його словами, наразі триває обговорення резолюції. Члени комітету від української делегації намагалися також просунути в цю резолюцію і можливі санкції. Йдеться про позбавлення РФ окремих прав і повноважень у ПАРЄ до моменту виконання певних умов. Зокрема, звільнення наших моряків та територій, а також порушення прав людини в окупованому Криму та Донбасі.

      Однак, на жаль, з таким тиском, можна сказати – у вигляді бульдозера, більшість Парламентської асамблеї має намір ці наші вимоги і пропозиції відхилити. Найімовірніше, на мою думку, ця резолюція буде ратифікована,
      – заявив Кіраль.

      Він додав, що з іншого регламентного комітету не вийшов ще додатковий репорт щодо інших повноважень Росії, а саме на процедурних.

      Комітет вчора не зміг досягнути згоди, а це означає, згідно з правилами процедур ПАРЄ, що повноваження російської делегації залишаються відритими, не ратифікованими, на підставі формальних причин,
      – розповів член української делегації у ПАРЄ.

      Кіраль зазначив, що регламентний комітет звернувся до Венеціанської комісії з вимогою надати їм думки, які будуть свідчити про те, чи легітимними були вибори в РФ у 2016 році, за якими була обрана Дума та російська делегація.

      Чому Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, та увесь час ці спроби вчасно блокували.

      Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.

      ПАРЄ

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      Теги: ПАРЄ Новини Росії Новини України Україна – Росія Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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