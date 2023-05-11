Україна почала збивати 90% російських ракет: у WP розповіли, як змінилася українська ППО

З 28 квітня Росія відновила масовані удари по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Однак, порівняно з жовтнем 2022 року, наша ППО зараз працює в рази ефективніше.

До слова, підрозділи Повітряних сил перехопили усі безпілотники і ракету, яку загарбники випустили по Києву. Це стало можливим завдяки західній зброї та покращенню навичок українських бійців.

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Чому Росія на початку вторгнення з легкістю порушувала повітряний простір України

За даними Повітряних сил, з 28 квітня Росія випустила по Україні 67 ракет і 114 безпілотників. З них не вдалось збити лише 7 ракет і 11 безпілотників, а по Києву не влучила жодна.

Крім того, нещодавно наші бійці знешкодили найдосконалішу російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Раніше українська ППО не мала можливостей знешкодити такий тип ракет, однак це вдалось завдяки Patriot.

Варто наголосити, що у перший день вторгнення Росія завдала удару по наземних системах протиповітряної оборони України: спочатку хвилею ракет, а потім десятками вильотів бомбардувальників за підтримки засобів радіоелектронної боротьби, які фактично засліпили український радар.

На щастя, напередодні російських атак Україна отримала розвідувальні дані від союзників, що дозволило українським захисникам перемістити мобільні підрозділи в безпечне місце, хоча деякі фіксовані позиції таки було знищено.

Підрозділи ППО були розпорошені, тому окупанти змогли летіти зграями гелікоптерів та винищувачів і завдати великих втрат українським літакам, направленим на їх перехоплення.

Фахівець з оборонної аерокосмічної галузі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дуглас Баррі сказав, що росіяни легковажно атакували Україну.

Вони не поверталися, щоб впевнитись, чи вдалось знищити ціль. Вони не задумувались, чи потрібно летіти знову та бомбардувати ще раз,

– сказав Баррі.

Власне, це дозволило українським оборонцям швидко перегрупуватися.

Українська ППО працює набагато ефективніше

Командир бригади командування протиповітряної оборони "Центр" з позивним "Граніт" розповів, що у місце дислокації його бригади в перший день вторгнення влучили 20 російських ракет. Вони зруйнували казарми, командні пункти та вбили людей.

Після того, як бійці залишили фіксовані позиції, вони почали діяти суто як мобільні групи. Загалом після початкових невдач, яких зазнала протиповітряна оборона України, було відновлено достатню кількість мобільних підрозділів, які на третій день повномасштабної війни змогли збити кілька літаків. Це змусило Росію відвести свою штурмову авіацію та позбавило її ключової переваги.

Попри це, багато російських ракет все ще влучали в українські міста. За оцінками "Граніта", у перші місяці Україна перехоплювала близько 50% російських ракет. А завдяки надходженню нових систем протиповітряної оборони західного виробництва в жовтні та листопаді, Україна повідомила про перехоплення близько 80% російських крилатих ракет до грудня.

Станом на сьогодні "Граніт" заявив, що ця цифра наближається до 90%.

Які засоби ППО використовують наші захисники

Видання зазначає, що двома ключовими системами, які використовувала Україна з початку війни, були радянські системи великої дальності С-300 і системи середньої дальності "Бук", також відомі як SA-10s і SA-11s.

Однак Україна поступово додала нові системи від західних союзників, зокрема батареї IRIS-T з Німеччини та американські NASAMS. Також наші Повітряні сили отримали європейські системи SAMP/T і американські ракети HAWK, а минулого місяця до арсеналу додались дві американські батареї Patriot.