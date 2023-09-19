Дракон прокинеться: коли Китай може ініціювати війну

Розпад режиму російського узурпатора Владіміра Путіна не розв'яже одвічну проблему війни й миру на Землі. У світі ще є диктатори, які готові й хочуть воювати.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що наразі наші союзники не знають як розвалити режим Путіна, не розваливши Росію, тому війна затягується.

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Страшний монстр

Зараз Захід не може допустити розпад Росії, але це 100% станеться. Проте є інший монстр – Китай. Сі Цзіньпін натягнув на себе шати світового владики. З часів Мао Цзедуна в Китаї був побудований баланс, але Сі Цзіньпін все перекреслив.

Він у прямому ефірі арештував попередника. Це дуже серйозний сигнал. Він у декілька разів гірший тиран за Путіна,

– наголосив Черник.

Військовий експерт зауважив, що Китай – єдина країна у світі, де є постійний геноцид населення уйгурів. Китайці щороку їх ріжуть, не даючи можливість чисельно відновитися, і весь цивілізований світ мовчить.

З 2014 року китайський уряд під керівництвом генерального секретаря Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна проводить політику, внаслідок якої ув'язнено понад мільйон тюркських мусульман у таборах для інтернованих без будь-якого судового процесу. Це найбільше затримання етнічних та релігійних меншин з часів Другої світової війни. Тисячі мечетей були зруйновані або пошкоджені, а сотні тисяч дітей насильно відлучено від батьків і відправлено до шкіл-інтернатів.

Урядова політика включає свавільне утримання уйгурів у таборах для інтернованих, примусову працю, придушення релігійних обрядів уйгурів, політичну індоктринацію, жорстоке поводження, примусову стерилізацію, примусову контрацепцію і примусові аборти.

"Дракон прокинеться бути світовим домінантом. Це ще страшніший монстр, проте він має цікаву якість – нікуди не поспішає. Зараз дракон спостерігає", – сказав Черник.

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Чи хоче Сі Цзіньпін воювати

Глава Китаю цілком готовий воювати, проте все залежатиме від України, як тут закінчиться війна, яка буде лінія розмежування. У разі, якщо все зупиниться так, як є зараз, це буде 100% програш колективного Заходу. Тоді Сі Цзіньпін візьметься "розв'язувати проблему" Тайваню.

"З погляду критичної політики й Китаю проблема Тайваню, окрім зброї ніяк не вирішується. Або є інший спосіб, який поки що не малюється, має рухнути комуністична система. Китайці повинні повернутися до філософії політики Сунь Ятсена й тоді Тайвань добровільно повернеться назад, але це фантастика", – додав військовий експерт.

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