"Цей літак може зіграти вагому роль на фронті": авіаексперт назвав його переваги
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів, що винищувачі A-10 Thunderbolt можуть підсилити авіацію України та зіграти визначальну роль на полі бою.
Експерт з авіації Костянтин Криволап назвав 24 Каналу, які переваги має літак. За його словами, A-10 Thunderbolt – це легендарний винищувач, який літає майже з часів Корейської війни.
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У чому полягає важливість А-10
"Це дуже гарна, потужна, міцна машина. Ще пів року тому я просив дати А-10. Проте нема жодного випадку, коли б США експортували цей літак. Цій машині більш як 50 років. Вона проста як жигулі – так і збирається, і розбирається. Несе все, що тільки можна", – сказав авіаційний експерт.
На переконання Сирського, літаки А-10 зможуть надати вирішальну підтримку сухопутним військам, адже вони призначені для знищення наземних цілей, як-от танків чи артилерії. І загалом можуть знищити "все, що протистоїть піхоті".
A-10 Thunderbolt надзвичайно складно збити. Його корпус здатний витримувати прямі влучання бронебійних і осколково-фугасних снарядів калібром до 23 міліметрів. Літак може маневрувати на малій висоті, базуватися на ґрунтових аеродромах, має потужне гарматне озброєння та багато вузлів зовнішньої підвіски.Довідка. Штурмовик A-10 Thunderbolt був прийнятий на озброєння ВПС США у 1976 році. Літак призначений для безпосередньої авіапідтримки наземних сил.
Технічні характеристики:
- Довжина літака – 16,16 метра;
- Висота – 4,42 метра;
- Розмах крила – 17,42 метра;
- Швидкість – до 706 кілометрів на годину;
- Дальність польоту – 1300 кілометрів;
- Бойовий радіус – 460 кілометрів.
Яких літаків потребує Україна
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні також потрібні ударні вертольоти AH-64 Apache та AH-1 Super Cobra, а також багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk.
- До слова, один UH-60 Black Hawk купили для ГУР. Водночас чехи та словаки 16 листопада 2023 року оголосили про початок кампанії зі збору коштів, спрямованої на закупівлю універсального американського вертольота UH-60 Black Hawk для України. Вони прагнуть зібрати 4 мільйони 291 тисячу 766 євро, що дозволить придбати один із дефіцитних гелікоптерів у Європі, які наразі перебувають у приватній власності.
- 6 грудня 2023 року представники Міноборони України представили перелік озброєнь для задоволення потреб ЗСУ під час закритої сесії конференції у Вашингтоні. Серед якого були винищувачі F-18 Hornet – це американський палубний винищувач-бомбардувальник і штурмовик, розроблений у 1970-х роках.
- Звісно ж, Україні вкрай необхідні багатофункціональні легкі винищувачі F-16. У межах авіаційної коаліції наша держава повинна отримати 61 такий літак від Нідерландів та Данії. F-16 з'являться на українських аеродромах одразу після того, як пілоти закінчать навчання та буде підготовлена потрібна інфраструктура.