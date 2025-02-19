Чи довіряють українці Зеленському: 24 Канал провів опитування

24 Канал опитав своїх читачів, чи довіряють вони чинному президенту Володимиру Зеленському. Розповідаємо про рівень довіри до гаранта.

Днями Дональд Трамп навів вражаючі дані щодо рейтингу Зеленського. На переконання американського лідера, тільки 4% українців підтримують Зеленського. Тож соціологи й журналісти провели свої опитування, щоб з'ясувати реальний стан справ. 24 Канал не став винятком.

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Який рейтинг у Зеленського насправді – результати опитування 24 Каналу

На основі наших даних можна стверджувати, що більшість українців підтримують Зеленського. В опитуванні брали участь читачі 24 Каналу на різних платформах – під час відвідування сайту та перегляду нашої ютуб-сторінки. У телеграм-каналі був окремий допис на цю тему у вигляді голосування.



Такий вигляд мало наше опитування / Скриншот 24 Каналу

Читачі 24 Каналу могли обрати одну відповідь з трьох варіантів – "довіряю", "не довіряю", "важко сказати". В опитуванні взяли участь понад 23 тисячі.

Результати опитування щодо довіри Зеленському від 24 Каналу:

63,5% довіряють президентові;

25,3% не довіряють;

11,2% не визначилися.

Результати опитування / Скриншот 24 Каналу

Таким чином, результати можна інтерпретувати цілком однозначно: понад 60% підтримують Володимира Зеленського.

Опитування КМІС свідчать, що президента підтримують 57% українців, не підтримують – 37%. Слід сказати, що за останні місяці рейтинг президента зріс, а ситуація подібна в усіх регіонах України.

Отже, дані опитувань КМІС і 24 Каналу щодо довіри до Зеленського збігаються. Тож можна говорити, що Трампу щонайменше надали неправдиві дані. А щобільше – що президента США зумисне обманюють.