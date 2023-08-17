Фрегат "Адмірал Макаров" відстрілявся не повністю: в ОК "Південь" оцінили ракетну небезпеку

Країна-терорист Росія мало не щодня завдає удари по українських містах. Наразі корабельне угруповання ворога у Чорному морі складається з 9 одиниць.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Вона закликала не нехтувати власною безпекою та дотримуватися правил під час повітряної тривоги.

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Підводні човни готові та споряджені

Також одне судно чатує в Азовському морі. Там воно викриває надводну обстановку і відстежує порядок мародерства росіянами з азовських портів.

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Зараз у Чорному морі жодного ракетоносія на чергуванні немає. Однак фрегат "Адмірал Макаров" напередодні відстрілявся не повністю. Він повернувся у пункт базування для поповнення запасів і може вийти на чергування протягом двох – трьох годин.

За нашими спостереженнями підводні човни споряджені та готові й можуть опинитися на бойовому чергуванні приблизно у той самий проміжок часу,

– сказала Гуменюк.

Наразі ракетна небезпека середнього рівня. ОК "Південь" оперативно інформуватиме про зміну обстановки.

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