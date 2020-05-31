24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Про актуальні матеріали журналістів 24 каналу – читайте далі.

Платна камера у львівському СІЗО

У львівському СІЗО з'явилась платна камера. Це двомісний "тюремний" номер із усіма зручностями, на його облаштування пішов місяць. У камері з покращеними умовами є плазмовий телевізор, окремий душ та кондиціонер.

Дивіться відео: скільки коштує таке задоволення в неволі та який вигляд має

В Іспанії спалахнув скандал через COVID-19

У Іспанії розгорівся скандал навколо будинків для літніх людей. Там від коронавірусу загалом померли понад 19 тисяч пенсіонерів. І усе через неналежні умови догляду за ними та нехтуванням персоналом правилами безпеки.

Дивіться відео: що сталося в будинку престарілих

Жорстокі протести через наступ Пекіну

Жителі Гонконгу попри заборону на масові зібрання знову почали протестувати через наступ Пекіну на їх автономію. У мегаполісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками. 300 людей затримали.

Дивіться відео: чого домагаються мешканці Гонконгу

Як створювали перше в Україні інклюзивне ательє

У 2019 році у Львові з'явилося перше в Україні інклюзивне ательє Lady Di atelie. Завдяки такій ініціативі жінки з інвалідністю мають змогу працювати, а мами, які мають діток з синдромом Дауна чи аутизмом, можуть хоч трохи приділити час собі.

Дивіться відео: як з'явилася ідея створення

Четвірка киян вирішили відмити столицю від бруду

Четвірка киян – Соломія, Віталій, Микола та Єлисей – у прямому сенсі вирішила відмити Київ. Міський рух із назвою "Києве, мий" створив Віталій Онопрієнко. Чоловік розповів, що йому набрид бруд та антисанітарія у центрі міста, на які зовсім не звертають уваги комунальні служби.

Дивіться відео: для чого організували таку акцію