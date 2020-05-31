Який вигляд має платна камера у СІЗО та скандал через COVID-19 – відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Про актуальні матеріали журналістів 24 каналу – читайте далі.
Платна камера у львівському СІЗО
У львівському СІЗО з'явилась платна камера. Це двомісний "тюремний" номер із усіма зручностями, на його облаштування пішов місяць. У камері з покращеними умовами є плазмовий телевізор, окремий душ та кондиціонер.
Дивіться відео: скільки коштує таке задоволення в неволі та який вигляд має
В Іспанії спалахнув скандал через COVID-19
У Іспанії розгорівся скандал навколо будинків для літніх людей. Там від коронавірусу загалом померли понад 19 тисяч пенсіонерів. І усе через неналежні умови догляду за ними та нехтуванням персоналом правилами безпеки.
Дивіться відео: що сталося в будинку престарілих
Жорстокі протести через наступ Пекіну
Жителі Гонконгу попри заборону на масові зібрання знову почали протестувати через наступ Пекіну на їх автономію. У мегаполісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками. 300 людей затримали.
Дивіться відео: чого домагаються мешканці Гонконгу
Як створювали перше в Україні інклюзивне ательє
У 2019 році у Львові з'явилося перше в Україні інклюзивне ательє Lady Di atelie. Завдяки такій ініціативі жінки з інвалідністю мають змогу працювати, а мами, які мають діток з синдромом Дауна чи аутизмом, можуть хоч трохи приділити час собі.
Дивіться відео: як з'явилася ідея створення
Четвірка киян вирішили відмити столицю від бруду
Четвірка киян – Соломія, Віталій, Микола та Єлисей – у прямому сенсі вирішила відмити Київ. Міський рух із назвою "Києве, мий" створив Віталій Онопрієнко. Чоловік розповів, що йому набрид бруд та антисанітарія у центрі міста, на які зовсім не звертають уваги комунальні служби.
Дивіться відео: для чого організували таку акцію