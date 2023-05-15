Окупанти кажуть, що зрадник Корнет – у важкому стані: за його життя борються лікарі

Внаслідок параду "бавовни" в Луганську постраждав так званий глава "МВС" квазіреспубліки цього регіону. Йдеться про Ігоря Корнета. Окупанти перед тим заявляли, що стан його – стабільний, а уже зараз волають, що лікарі борються за життя "бідолахи".

У понеділок, 15 травня, в Луганськ вчергове навідувалося "бавовнятко", після чого одразу ж почали з'являтись повідомлення про те, що нібито підірвали зрадника Корнета. Що відомо про стан здоров'я колаборанта станом на 16:30 – інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Вбивства та "переворот": що відомо про зрадника Ігоря Корнета, якого могли підірвати в Луганську

"У важкому стані"

Власне, спершу було відомо, що вибух прогримів у барбершопі та через нього постраждало 7 осіб. Четверо загарбників доправили у важкому стані в лікарню.

Серед них, зокрема, був Ігор Корнет, що керував псевдоміністерством внутрішніх справ на тимчасово окупованій Луганщині.

Згодом ворожі ЗМІ проінформували, що загинула одна людина внаслідок цього. І було поранено саме тих трьох осіб, що охороняли тіло колаборанта Корнета.

За життя постраждалих борються медики. Профільні відомства з'ясовують обставини події,

– написав ватажок загарбаної частини Луганщини Пасічник.

Найсмішніше у цьому всьому те, що раніше окупанти зазначали, що начебто стан Корнета – "стабільний". Зокрема, про це заявляв так званий "підполковник народної міліції у відставці" Андрій Марочко.

Парад "бавовни" у Луганську