З нею відносно все нормально, – Жорін про стан захисниці Маріуполя "Пташки"

Перемовини щодо повернення з полону додому українських жінок – це окрема історія. Сподіваємось, що найближчим часом "Пташка" повернеться разом із іншими українськими героїнями.

Про це 24 каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. Він також зазначив, що стан захисниці "Азовсталі" в цілому – задовільний.

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З нею відносно все нормально, але дуже хочеться повернути її на підконтрольну Україні територію,

– говорить Жорін.

Окрема лінія перемовин ведеться, аби повернути додому всіх українських жінок із полону, також додав екскомандир полку.

95 оборонців "Азовсталі" вже на підконтрольній Україні території

З усіх звільнених з полону військових є 95 оборонців "Азовсталі", зокрема 43 бійці знаменитого полку, який захищав Маріуполь із 2014 року. Загалом вдалося звільнити:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних Сил України;

17 – Державної прикордонної служби;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції.

Серед них є 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилось 65 років, а наймолодшому – 19.

Як відбувалася героїчна оборона Маріуполя

Героїчні захисники Маріуполя утримували свої позиції у повному оточенні військ Росії майже 3 місяці. За цей час бійцям вдалося знищити орієнтовно 6 тисяч загарбників.

Росіяни завдавали кількох десятків ударів на добу по заводу "Азовсталь", де перебували наші військові та мирні жителі. Серед іншого окупанти застосовували заборонені міжнародними договорами боєприпаси.

Операція з порятунку заблокованих на "Азовсталі" українських бійців розпочалась 16 травня. 53 захисників, які мали важкі поранення, евакуювали та відвезли до медзакладу в тимчасово окупованому Новоазовську.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі в полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників, які боронили "Азовсталь". Вони – "публічні полонені", тому Росії невигідно застосовувати проти наших бійців тортури.

Повну розмову із Максимом Жоріним дивіться у відео