Чи змогли росіяни відновити поромну переправу у Криму після удару ЗСУ: ВМС дали чітку відповідь
18 червня 2024, 19:58Читать новость на русском
Джерело:Media Center Ukraine - Ukrinform
Наприкінці травня Україна уразила поромну переправу російських окупантів у Криму. У ВМС пояснили, чи функціонує вона зараз.
На території тимчасово окупованого Криму окупантам вдалося відновити роботу поромної переправи, яку раніше було пошкоджено внаслідок удару Збройних Сил України. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу.
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Чи працює переправа у Криму
Так, я можу констатувати, що вона зараз працює,
– заявив речник Військово-морських сил ЗСУ.
За його словами, російські загарбники вже активно використовують поромну переправу для забезпечення угруповання військ на південному напрямку.
Що цьому передувало
- Проти 30 травня у Керчі в окупованому Криму місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів. Власне, в районі Кримського мосту. Згодом стало відомо про ураження поромної переправи та інші проблеми, що спіткали російських загарбників.
- Варто зазначити, що в Генштабі ЗСУ підтвердили, що в результаті атаки суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.
- Зазначалося, що погіршення пропускної здатності залізничної переправи майже напевно спричинило значні тимчасові перебої в російських військових логістичних операціях і, потенційно, в постачанні палива до Криму.
- За словами Дмитра Плетенчука, поромна переправа була для росіян головним способом логістики до Криму, оскільки залізниця в окупованих українських південних областях ще будується. Тому, він виконував саме цю функцію.