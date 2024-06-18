Чи змогли росіяни відновити поромну переправу у Криму після удару ЗСУ: ВМС дали чітку відповідь

Наприкінці травня Україна уразила поромну переправу російських окупантів у Криму. У ВМС пояснили, чи функціонує вона зараз.

На території тимчасово окупованого Криму окупантам вдалося відновити роботу поромної переправи, яку раніше було пошкоджено внаслідок удару Збройних Сил України. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на брифінгу.

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Чи працює переправа у Криму

Так, я можу констатувати, що вона зараз працює,

– заявив речник Військово-морських сил ЗСУ.

За його словами, російські загарбники вже активно використовують поромну переправу для забезпечення угруповання військ на південному напрямку.

Що цьому передувало