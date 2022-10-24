Загроза для України реальна завжди: Буданов оцінив стан ядерної зброї, яку має Росія

Росія має ядерну зброю, через що загроза для України реальна завжди. Ворог має стратегічну й тактичну ядерну зброю.

Глава ГУР МО Кирило Буданов наголосив на різниці між стратегічною і тактичною ядерною зброєю. За його словами, Росія витрачала кошти й підтримувала свої стратегічні ядерні сили.

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Тактична ядерна зброя Росії застаріла

Крім того, як сказав Буданов, Росія пробували якось модернізувати стратегічну ядерну зброю. Водночас термін зарядів тактичної ядерної зброї давно вийшов.

Якщо ми говоримо про тактичну ядерну зброю, то, вибачте, останній раз хтось про неї думав у 1980 роки, нічого нового не вироблялося. Гарантійний термін більшості ядерних зарядів тактичної ядерної зброї був 10 років. Пройшло вже 40,

– сказав Буданов.

Також глава розвідки підкреслив, що ядерна загроза для України реальна завжди, "оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю".

"Але загроза така сама, як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того. Вона однакова", – додав Буданов.

Раніше Буданов також заявляв, що Росія теоретично може застосувати ядерну зброю проти України. Однак керівник ГУР МО впевнений, що використання Росією ядерної зброї пришвидшить її крах.

Заява Буданов пролунала на тлі нових погроз з боку Росії. Експерти зазначають, що кремлівський диктатор Владімір Путін знову вирішив підняти ставки у війні проти України.

Росія може готуватися до ядерного удару

Глава Міноборони Росії Сергєй Шойгу та очільник російського Генштабу Валєрій Герасимов телефонують у країни Заходу з брехливим повідомлення, мовляв, Україна готується застосувати "брудну бомбу".

Міноборони Росії цинічно стверджує, що начебто має дані про контакти Офісу Президента України з Великою Британією "з питання отримання технології створення ядерної зброї".

В Інституті вивчення війни заявили, що Росія робить це для залякування західних партерів, які допомагають Україні. У Кремлі усвідомлюють, що Київ та лідери Заходу розуміють такі заяви, як "попередження" з боку Росії. Тобто, Росія готова до застосування ядерної зброї.

Таку думку також висловив президент Володимир Зеленський. Глава держави сказав, що якщо Кремль телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне – Росія вже все це і підготувала.

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