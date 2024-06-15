Серйозний удар: що змусило Путіна говорити про завершення війни

Диктатор Владімір Путін продовжив брехати, що нібито готовий до "перемовин" з Україною. Зараз він опинився у складній ситуації, в межах якої тиск на Росію постійно зростає.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що упродовж останнього часу сталося багато важливих подій, які б'ють по Путіну та його режиму.

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Чому Путін знову заговорив про "переговори"

Як наголосив Яковенко, звісно, ніяких адекватних переговорів Путін не хоче робити. Йому потрібна капітуляція України та її території.

Упродовж останнього часу сталося багато ситуацій, які вдарили по диктатору. Тут йдеться як про безпекові угоди, які укладає Україна, так і рішення G7 про 50 мільярдів для України з прибутків від російських активів. Не варто забувати і про дозволи бити по Росії західною зброєю, але з певними обмеженнями.

Нокаутуючим ударом були санкції від Мінфіну США. Там є кілька сотень юридичних та фізичних осіб. Але головне – московська біржа. Вже були моментальні наслідки. Але тримати цей "удар" їм буде також складно у майбутньому. Фактично з Росії йде долар та євро. Лишився тільки юань. Але його курс визначає компартія Китаю. Росія опинилася під владою китайської компартії,

– зауважив Яковенко.

Заяви Путіна: коротко