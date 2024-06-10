"Червоні лінії на Заході стираються": як світ реагує на ядерний шантаж Путіна

Диктатор Владімір Путін регулярно погрожує своєю ядерною зброєю. Однак на Заході все менше ведуться на цей шантаж.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що ядерний шантаж від Росії йде у різних формах.

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Як ставляться до ядерного шантажу на Заході

Як наголосив Яковенко, є погрози, які безпосередньо висловлює Путін. Вже були і особисті заяви від глави МЗС Сєргєя Лаврова. А на російському телебаченні буквально в режимі нонстоп звучать ці агресивні погрози.

Крім погроз, є ще й і деякі дії. Не лише риторика. До прикладу, коли відбуваються певні навчання, як зараз у Білорусі. Або ж коли йде порушення повітряного простору України чи країн Заходу. Це не є щось нове. Питання – наскільки Путін готовий перейти цю грань,

– зауважив Яковенко.

Ймовірність є досить низкою, адже Путін не є самогубцею. Переважно все це звичайний шантаж, у який на Заході все менше вірять. Риторика ядерних погроз все менше досягає своїх цілей.

Червоні лінії на Заході стираються. Думаю, що й історія із залучення Білорусі до ядерного шантажу теж нічим не закінчиться. Єдине, що там дійсно серйозне відбувається, так це провокації з "міграцією" зброї до кордонів Білорусі з Польщею чи Литвою. А ядерний шантаж, мені здається, це все-таки лякалки,

– вважає Яковенко.

Ядерний шантаж Росії: коротко