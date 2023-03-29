Два нові фактори, які можуть змінити хід мобілізації з 1 квітня: головне про весняний призов

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні оголошено воєнний стан та триває загальна мобілізація, якій підлягають усі чоловіки призовного віку. Розповідаємо, чи зміниться щось для військовозобов'язаних з 1 квітня і кого передусім призиватимуть до лав ЗСУ.

Законами № 8419 та № 8420 воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 20 травня 2023 року. 24 Канал розповідає про те, якою буде мобілізація навесні.

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Базові умови незмінні:

Всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і можуть бути мобілізовані, якщо не мають відстрочку за законом.

В законодавстві не закріплено, де можна видавати повістки, тому уповноважені особи роздають їх на вулицях і у публічних місцях.

Чи буде посилення призову у квітні

Порядок військової служби, звільнення та строк служби регулюються Законом про військовий обов'язок. Порядок мобілізації під час загальної мобілізації регулюється Законом про мобілізаційний обов'язок і мобілізацію.

В уряді неодноразово наголошували, що в Україні загальна мобілізація йде за планом, ніяких хвиль немає і не буде.

Водночас зауважимо, що у законодавстві вказано, що мобілізація відбувається згідно з планами, які узгоджує вище військово-політичне керівництво і які можуть бути секретними – тобто не доводитися до відома громадян.

Чи вплине на хід мобілізації розміщення "ядерки" в Білорусі

Після того як Росія заявила, що розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю, в Україні поширили інформацію, що це призведе до посилення мобілізації.

Зокрема, голова фракція "Слуга народу" Давид Арахамія не так давно заявив, що слід очікувати посилення мобілізаційних заходів через потенційну ядерну загрозу з боку Білорусі. Згодом його слова спростував нардеп і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

А ось фактор, який таки може вплинути – контрнаступ

Водночас Веніславський припустив, що додаткові сили та засоби та мобілізаційний ресурс можуть знадобитися під час контрнаступу.

7 категорій осіб: ще раз про те, кого можуть мобілізувати

Сьогодні, 29 березня, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ планують у квітні — травні на кількох напрямках. Тож, цілком логічно припустити, що мобілізаційні заходи потенційно можуть посилити. За словами Резнікова, наразі темпи контрнаступу визначають погодні умови, щоб можна було використовувати гусеничну техніку.

Загальна мобілізація передбачає призов усіх чоловіків від 18 до 60 років. Зараз мобілізують сім категорій осіб і їх можуть відправити на фронт, якщо ті не мали військового досвіду:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають досвіду служби; призовники, які пройшли військову службу; військовозобов'язані і резервісти, з досвідом військової служби; чоловіки від 18 до 27 років, які йдуть служити добровільно за контрактом; особи зняті або виключені з військового обліку, якщо вони придатні до служби за рішенням ВЛК і не мають відстрочки; особи з інвалідністю, які добровільно вступають до Сил оборони; обмежено придатні у воєнний час та непридатні у мирний час.

Раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач пояснював, що першу чергу відбирається особовий склад, який вже мав досвід проходження військової служби. Такі військовослужбовці можуть направлятися безпосередньо до бойових військових частин.