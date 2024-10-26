Чи буде ще бабине літо, а взимку морози до -30: інтерв'ю метеорологині про погоду в Україні

Погода цьогоріч дивує українців аномальним теплом. Літні майже спекотні температури затягнулися практично до початку жовтня. Втім, далі різко похолодало, – аж до заморозків. І хоча зараз повернулася тепла погода, та осінь бере своє і високих температур уже немає.

Якої ж погоди чекати в листопаді і до кінця осені, чи можлива рання зима і чи будуть в Україні сильні морози – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України.

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Яка причина аномального тепла в Україні

Метеорологічне літо в Україні цього року було доволі довгим – на Миколаївщині й Херсонщині воно тривало близько 180 днів. З чим пов'язана така аномальна погода? І чи можливо, що в наступні роки вона також продовжиться?

Метеорологічне літо – період з середньою за добу температурою повітря +15 градусів і вище.

У цьому році літо в Україну прийшло в середині травня і тривало майже до першої декади жовтня. Лише на Заході початок жовтня був прохолодним.

Аномально висока температура повітря у вересні й на початку жовтня була зумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарної погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери на територію України також надходили теплі й сухі повітряні маси з субтропіків.

Аномально високій температурі сприяло і загальне підвищення температури повітря на нашій планеті, яке зумовлене посиленням парникового ефекту. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла максимуму за 800 тисяч років.

Збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яка у жовтні 2024 року досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря. Спільна дія цих чинників і зумовила таку аномально теплу погоду.

Аналіз наявних тенденцій та кліматичних прогнозів показує, що тривалість літа в Україні зростатиме. Воно починатиметься раніше і триватиме довше. Тож тривале та спекотне літо, яке ми спостерігали в цьому році, очевидно досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою.

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Тривале й спекотне літо може стати нормою для України / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи буде ще цього року бабине літо

У другій половині жовтня в Україні вдарили сильні заморозки. Наразі вони відступили, температура дещо зросла. Та чи буде цієї осені ще бабине літо?

Температура повітря поступово знижується, як і зазвичай у цей період. Тому суттєве підвищення середньої за добу температури вище +15 градусів малоймовірне.



Бабине літо цього року навряд чи ще буде / Фото 24 Каналу

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Якою буде погода в листопаді

Чого нам чекати в останній місяць осені – аномальне тепло ще затримається, чи вже прийде різке похолодання? І коли можливе зниження температури?

За даними розрахунків світових прогностичних центрів, середня за листопад температура повітря в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму.

Однак про те, коли буде потепління чи похолодання, сказати з такою завчасністю не можна. Про те, яких значень може сягати температура повітря, достовірно можна дізнатися лише за 5 діб. То ж потрібно стежити за прогнозами Українського гідрометцентру та обласних центрів з гідрометеорології. Вони обов'язково про це повідомлять.



Середня за місяць температура в листопаді може бути вищою за норму / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

А чи будуть у листопаді сильні й затяжні дощі?

Про те, коли будуть опади, яку вони матимуть інтенсивність і тривалість, можна сказати також лише за 5 діб. Тож спрогнозувати зараз, чи будуть у листопаді сильні й затяжні дощі, неможливо.



Чи будуть затяжні дощі в листопаді, поки невідомо / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Чи вдарять сильні морози взимку 2024 – 2025

Чи можлива цього року рання зима?

Зараз це неможливо спрогнозувати.

А яку погоду чекати нам взимку 2024 – 2025? Чи можливо, що ця зима все ж буде теплішою за попередні?

Зима в цьому році очікується теплою. Середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою за норму.

Протягом останніх років у нас відмічається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря зимою. За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуса порівняно з 70 – 80 роками минулого століття. То ж дуже ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року.



Очікується, що зима цього року буде теплою / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Зверніть увагу Взимку в Україні можливі арктичні вторгнення: які температури вони принесуть

Яка найнижча температура очікується? Чи можуть бути затяжні й сильні морози до -20 – -30 градусів і більше?

Сезонні прогнози – це кліматичні прогнози. Ми можемо сказати лише наскільки очікувана середня температура повітря за сезон може відрізнятись від кліматичної норми. Сказати, якою саме буде температура повітря і коли, можна лише за 5 діб.

Попри те, що температура повітря взимку очікується вищою за норму, різкі зниження і вторгнення арктичного холоду також можливі.



Взимку можливе різке зниження температури / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Чи буде на Сході України до -30 градусів

Часто люті морози до -30 градусів у нас бувають саме на Сході. Чи може там і цього року бути холодніше, аніж в інших областях України?

Так, дійсно, найнижча температура повітря взимку в Україні спостерігається у східних областях та на високогір'ї Карпат.

Ймовірно, що й цей рік не буде винятком. Але спрогнозувати зараз, чи будуть у цьому регіоні 30-градусні морози й де, – неможливо. Поки що ми бачимо, що в цьому році для Сходу країни характерна аномально висока температура повітря.

Чи можливі сильні снігопади цієї зими

Коли в Україні чекати снігу (утворення снігового покриву) і чи можливі сильні снігопади цієї зими? І чого нам чекати у грудні, січні й лютому?

З такою деталізацією місячні й сезонні прогнози погоди на сучасному рівні метеорологічної науки неможливі. Не лише в Україні, а й у світі.

Місячні й сезонні прогнози – це кліматичні прогнози. Вони являють собою кліматичну характеристику цих періодів та відхилення від норми середньої за місяць температури повітря та кількості опадів.

Те, що зараз ми можемо говорити про те, буде у нас тепліше чи холодніше за норму певного місяця, чи сезону, і наскільки, – уже є досягненням сучасної науки, про яке науковці лише мріяли декілька десятиліть тому. Цьому сприяло відкриття механізмів впливу на атмосферу процесів, що відбуваються в океані, зокрема Ель-Ніньо та Ла-Ніньо.

Можливо, з часом нові відкриття взаємозв'язків між океаном та атмосферою, виявлення нових, невідомих поки що нам процесів, дозволять зробити прорив у цій області. Але для цього необхідно для початку отримати інформацію хоча б про поточний стан погоди над океанами, які займають дві третіх земної поверхні, над пустелями, гірськими масивами, в екваторіальних широтах.

Також потрібно мати інформацію про стан атмосфери не лише біля земної поверхні, а й на висотах, хоча б до 50 – 70 кілометрів, і про те, що відбувається в океанічних глибинах.

Ця інформація повинна надходити безперервно. Однак щоб її проаналізувати, потрібно також мати відповідний математичний апарат і технології, яких ми ще не маємо.

Тож метеорологам, математикам, фізикам, програмістам є над чим працювати, щоб зробити місячні й сезонні прогнози більш точними та детермінованими.



Чи будуть сильні снігопади цієї зими, поки невідомо / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал