Що українцям чекати від Росії восени і як пообіцяли допомогти партнери
Джерело:"РБК-Україна"
У 2022 році осінь та зима виявилися важкими для українців. Адже російські загарбники регулярно атакували енергетичний сектор України, що призвело блекаутів та введення графіків відключення світла. Багатьох цікавить, як окупанти поводитимуться цього року.
Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, якою може бути осінь в Україні у 2023 році. Він дав зрозуміти, що атаки Росії на Україну не припиняться.
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На що здатні росіяни у 2023 році
Український розвідник заявив, що ракетні атаки окупантів не будуть більш масованими, ніж минулого року. Натомість очікуються комбіновані удари з боку загарбників.
Чи можуть бути удари? Можуть. Чи намагаються зараз росіяни накопичувати ракети? Намагаються. Чи будуть комбіновані удари? Будуть. Чи будуть вони більш масовані ніж минулої зими? Ні, не будуть,
– сказав Юсов.
За його словами, Україна краще готова до російських атак, бо кількість її засобів ПРО та ППО зросла. Однак за минулу осінь та зиму ураження нашої енергетики теж було значним. Як зауважив Юсов, питання щодо оцінки того, наскільки цей осінньо-зимовий сезон буде важчим чи легшим у сенсі забезпечення енергетики, треба адресувати енергетикам та уряду.
Що пообіцяли партнери
Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні розповів про чергову домовленість з західними союзниками. Наша країна отримає більше німецьких систем ППО Gepard. Вони допоможуть захистити енергетичний сектор України.
Але мобілізуємо всі сили. Щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО і сам фізичний захист обʼєктів,
– заявив президент.
За його словами, росіяни готуються нести українцям страждання цієї зими. Тому всі посадові особи та командувачі мають чіткі завдання.
Що кажуть експерти про відключення світла у 2023 році
- Військовий оглядач Денис Попович нещодавно у розмові з 24 Каналом припустив, що цього року окупанти знову здійснять енергетичний терор. На його думку, ракетні удари будуть не такими масованими, адже в росіян вже немає того великого ракетного запасу.
- Нагадаємо, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев запевнив, що держава докладає всіх зусиль для того, щоб максимально відновити пошкоджені росіянами об'єкти та підготуватись до нової хвилі атак. Зараз енергетична система має менше генеруючих потужностей, аніж торік, однак тепер в України є чіткі протоколи дій на випадок можливих пошкоджень нашої енергосистеми.
- Раніше британські розвідники поділилися оптимістичним прогнозом. Україні вдалося забезпечити безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок взимку та накопичити значні запаси газу. Тому наша держава матиме достатній запас палива на зимовий період.