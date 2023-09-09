Що українцям чекати від Росії восени і як пообіцяли допомогти партнери

У 2022 році осінь та зима виявилися важкими для українців. Адже російські загарбники регулярно атакували енергетичний сектор України, що призвело блекаутів та введення графіків відключення світла. Багатьох цікавить, як окупанти поводитимуться цього року.

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, якою може бути осінь в Україні у 2023 році. Він дав зрозуміти, що атаки Росії на Україну не припиняться.

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На що здатні росіяни у 2023 році

Український розвідник заявив, що ракетні атаки окупантів не будуть більш масованими, ніж минулого року. Натомість очікуються комбіновані удари з боку загарбників.

Чи можуть бути удари? Можуть. Чи намагаються зараз росіяни накопичувати ракети? Намагаються. Чи будуть комбіновані удари? Будуть. Чи будуть вони більш масовані ніж минулої зими? Ні, не будуть,

– сказав Юсов.

За його словами, Україна краще готова до російських атак, бо кількість її засобів ПРО та ППО зросла. Однак за минулу осінь та зиму ураження нашої енергетики теж було значним. Як зауважив Юсов, питання щодо оцінки того, наскільки цей осінньо-зимовий сезон буде важчим чи легшим у сенсі забезпечення енергетики, треба адресувати енергетикам та уряду.

Що пообіцяли партнери

Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні розповів про чергову домовленість з західними союзниками. Наша країна отримає більше німецьких систем ППО Gepard. Вони допоможуть захистити енергетичний сектор України.

Але мобілізуємо всі сили. Щоб збільшити ще й постачання різних систем ППО і сам фізичний захист обʼєктів,

– заявив президент.

За його словами, росіяни готуються нести українцям страждання цієї зими. Тому всі посадові особи та командувачі мають чіткі завдання.

Що кажуть експерти про відключення світла у 2023 році