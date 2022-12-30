Яка зброя необхідна Україні для перемоги над ворогом: Кулеба оцінив можливості

В Україні вже 10 місяць триває повномасштабна війна проти Росії. Наші воїни повільно, але впевнено просуваються вперед, але для остаточної перемоги Україні потрібне західне важке озброєння.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що українське командування орієнтується на реальні потреби фронту.

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Яка зброя потрібна Україні

Якби мені зараз запропонували сто танків або сто гаубиць, я би не вагаючись сказав сто гаубиць зараз, а танки можна завтра – бо я знаю реальну потребу фронту і розумію, що це зараз набагато критичніше,

– зауважив Кулеба.

При цьому міністр зазначив, що є зброя-символ, яка зазвичай не відповідає реальним потребам на фронті. Тому під час обговорень з західними партнерами українська сторона говорить про конкретні запити бійців і командирів.

Також Кулеба додав, що на кожній Ставці Головнокомандувача командири орієнтуються на актуальні потреби. Тобто вирішують, що потрібно тут і зараз, а що буде потрібно завтра, щоб перемогти ворога.

Яку військову допомогу Україні надали партнери: останні новини

Вашингтон виділив Україні масштабний пакет військової допомоги. У ньому, зокрема, є і HIMARS, які уже ефективно показали себе на полі бою, і ЗРК Patriot, а також потужні установки ППО NASAMS.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що Німеччина пообіцяла надати Україні більше зброї та боєприпасів.

Уряд Литви прийняв рішення про надання нашій державі військової допомоги на 40 мільйонів євро 2023 року.

У листопаді 2022 року повідомлялося, що Нідерланди виділили 120 мільйонів євро для постачання важкої військової техніки української армії, зокрема 45 мільйонів євро на танки Т-72.

Які країни надали або планують надати військову допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу