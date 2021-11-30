Якщо люди хочуть жити в Росії, ми згодні, – "Талібан" зробив заяву щодо окупованого Криму
Джерело:Octagon
Терористичне угруповання "Талібан" заявило, що хоче мати дипломатичні відносини з Росією. Саме тому бойовики підтримують населення Криму, "яке хоче жити під владою Кремля".
Це справа України та Росії, – "Талібан" про Крим
Терористи наголосили, що не хочуть, аби Росія з кимось воювала. Вони, мовляв, прагнуть, аби в регіоні був мир. Про це головний спікер ісламістського угруповання Забіхулла Муджахід заявив у інтерв'ю.
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Щодо Криму я хочу сказати, що це справа України та Москви. Ми сподіваємося, що ця проблема скоро вирішиться. Не дай Боже, щоб через це трапилася війна у регіоні та інші країни використовували це у своїх цілях. Це дестабілізує регіон,
– наголосив Муджахід.
Він додав, що таліби є "на боці людей, які живуть в Криму".
"Потрібно слухати, чого вони хочуть, тому що люди мають право голосу. Якщо люди хочуть жити в Росії, ми згодні з ними", – підкреслив речник терористів.
Що відомо про відносини Росії й "Талібану"
- За словами фахівців, Кремль фінансував діяльність терористів у Афганістані.
- Саме тому після захоплення влади в країні "Талібаном", Росія заявила про хороші відносини з бойовиками.
- До речі, ще перед початком наступу на Кабул, таліби побували у Москві на пресконференції. Там вони пообіцяли, що не нападатимуть на Росію, якщо захоплять Афганістан.
- Водночас у Кремлі висловили готовність взяти участь в інавгурації уряду "Талібану".