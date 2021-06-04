Якщо олігарх приховає статки, йому загрожуватиме в'язниця, – Малюська

Очільник Мін'юсту Денис Малюська прокоментував критику президентського законопроєкту про олігархів. Він також заявив, що документ матиме серйозні наслідки для олігархів.
Денис Малюська розповів, що після відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, українським олігархам за приховування статків загрожуватиме в'язниця.
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Наслідок шалений, – Малюська про закон про деолігархізацію
Очільник Мін'юсту розповів, що чимало хто звинувачує, що наслідків для олігархів начебто немає.
Є і вони величезні – декларування. Якщо хтось з олігархів сховає якийсь актив, де він заробляє гроші на державному бюджеті, – в'язниця,
– сказав міністр.
Малюська запевнив, що законопроєкт, ветований президентом, буде відкоригований і навіть відсутня декларація буде тягнути за собою в'язницю. Він запевнив, що "наслідок шалений".
Закон про статус олігарха: коротко
- Володимир Зеленський 15 травня ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні.
- У законопроєкті мовиться про те, що олігархами є особи, які відповідають 4 критеріям: беруть участь у політичному житті, мають значний вплив на ЗМІ, є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку, є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).
- 4 червня заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що це буде показове голосування у Верховній Раді. Адже за результатами голосування виборці зможуть оцінити, хто є представниками народу, а хто належить окремих фінансово-економічних груп.