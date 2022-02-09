Якщо Путін атакує Київ, треба негайно відреагувати атакою на Москву, – експрезидент Польщі

Лех Валенса вважає, що "весь світ повинен мобілізуватися, аби не допустити агресії щодо України". Якщо ж Росія таки нападе на Київ, слід атакувати Москву.

Президент Польщі у 1990 – 1995 роках в інтерв'ю виданню прокоментував ситуацію з можливим повномасштабним вторгнення Росії на територію України.

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Валенса про можливе вторгнення Росії в Україну

Я дуже поважав Володимира Путіна і підтримував його. Казав, що Росія має проблеми, але це велика країна. Але цього разу він зайшов занадто далеко,

– зазначив Валенса.

Він вважає, що Європі "не можна відступати", адже "кожна наступна атака буде ще гіршою".

Колишній президент Польщі переконаний, що весь світ має мобілізуватися і запобігти нападу на Україну. "Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція – атака на Москву", – сказав він.

На запитання про те, що в такому випадку буде із зав'язаними на співпрацю з Москвою інтересами Німеччини та Франції, Валенса наголосив, що "ці інтереси все одно будуть зруйновані, якщо дозволити очільнику Кремля напасти на Україну".

Політик вважає, що Польща має зробити все можливе, аби підтримати Україну – "навіть оголосити набір добровольців", адже це "спільний інтерес".

Можливий напад Росії на Україну: що відомо

Захід вже кілька місяців попереджає, що Росія може піти на нове масштабне вторгнення в Україну.

Його не вважають невідворотним, але війська держави-агресорки біля українських кордонів, в окупованому Криму, і навіть у Білорусі викликають занепокоєння.

В Україні уряд та президент закликають людей не панікувати, а Захід – не перебільшувати загрозу. Адже концентрацію військ держави-агресорки вважають недостатньою для наступу. Водночас у Міноборони запевняють, що українська армія сильна, тому готова до можливої атаки Росії.

Майже щодня в Україну надходить військова допомога від партнерів, зокрема й від Польщі. Крім того, і США, і ЄС розробили пакет жорстких санкцій проти Москви. Їх застосують у випадку, якщо Кремль все ж вирішить йти в атаку.

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