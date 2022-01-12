Якщо Росія продовжить конфронтацію, будуть серйозні наслідки, – посол США в НАТО

США дали чітко зрозуміти Кремлю, що дадуть рішучу відповідь у разі конфронтації в Україні. Якщо це трапиться, то щодо Росії запровадять серйозні економічні санкції.

Про це заявила пані посол США в НАТО Джуліана Сміт. Водночас в Альянсі готові посилити оборону на східному фланзі.

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За словами Сміт, США готові змусити Росію заплатити високу ціну за агресію в Україні. Американська сторона хоче побачити повне виконання Мінських угод та відведення російських військ від українського кордону.

Однак якщо Росія продовжить конфронтацію, то будуть серйозні наслідки,

– наголосила вона.

Пані посол США в НАТО також зауважила, що США продовжують підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.

"Говорімо чітко: дії Росії призвели до цієї кризи. Ми готові використати дипломатію для деескалації ситуації", – заявила вона.

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За словами Сміт, Альянс готовий до діалогу з Росією, але водночас США єдині у стримуванні загроз проти їхніх союзників та подальшої агресії щодо партнерів у Європі.

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Росія почала військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Держава-агресорка задіяла приблизно 3 тисячі військових і важку техніку.

За словами Валерія Залужного, Збройні сили України уважно стежать за діями Росії поблизу українських кордонів.

У Міноборони США висловилися про ситуацію поблизу України. Там наголосили, що концентрація російських військ біля кордонів залишається фактично незмінною.

У Міноборони США висловилися про ситуацію поблизу України. Там наголосили, що концентрація російських військ біля кордонів залишається фактично незмінною. За даними іноземних ЗМІ, Володимир Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення в Україну. Причиною стали погодні умови.

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